Войти
ТАСС

Checkmate сможет управлять роем беспилотников в сетецентрической системе

438
0
0
Источник изображения: rg.ru

Первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ "Сухого" Михаил Стрелец отметил, что речь идет как о пилотируемых версиях истребителя, так и о его беспилотных модификациях

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новый легкий однодвигательный истребитель Checkmate может действовать в сетецентрической боевой системе и работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов.

Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ "Сухого", главный конструктор ЛТС Михаил Стрелец.

"Как пилотируемые версии ЛТС Checkmate, так и его беспилотные модификации способны действовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов", - сказал Стрелец.

"Мы планируем проводить такие испытания", - подчеркнул он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Стрелец
Компании
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.10.2020
Google Glass на поле боя: как в США видят российскую экипировку
24.08.2020
Какие испытания проходит техника до поступления на вооружение в войска
08.05.2019
Разведчики ЮВО в Абхазии впервые провели учение с применением новейших бронеавтомобилей "Тигр-М"
26.09.2017
ГОЗ под микроскопом
15.03.2017
Алексей Криворучко: "Калашников" создаст 20-тонного разведывательно-ударного робота
24.02.2015
"Калашников" начнет выпускать разведывательные беспилотники и катера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком