Checkmate сможет управлять роем беспилотников в сетецентрической системе

Первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ "Сухого" Михаил Стрелец отметил, что речь идет как о пилотируемых версиях истребителя, так и о его беспилотных модификациях

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новый легкий однодвигательный истребитель Checkmate может действовать в сетецентрической боевой системе и работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов.

Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ "Сухого", главный конструктор ЛТС Михаил Стрелец.

"Как пилотируемые версии ЛТС Checkmate, так и его беспилотные модификации способны действовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов", - сказал Стрелец.

"Мы планируем проводить такие испытания", - подчеркнул он.