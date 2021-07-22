Новый легкий истребитель получил систему логистической поддержки Matreshka

Checkmate оборудован искусственным интеллектом, выполняющим роль "второго пилота", сообщил главный конструктор легкого тактического самолета Михаил Стрелец

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новая автоматизированная система логистической поддержки Matreshka создана для нового легкого однодвигательного истребителя. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ Сухого, главный конструктор легкого тактического самолета (ЛТС) Михаил Стрелец.

"Легкий тактический самолет Checkmate - это действительно легкий в обслуживании самолет. Для истребителя создана новая автоматизированная система логистической поддержки Matreshka. С помощью новейших методов предиктивной аналитики система позволит отслеживать техническое состояние самолета в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла", - сказал Стрелец.

По его словам, это даст возможность спланировать профилактические и ремонтные работы, значительно снизить стоимость и повысить эффективность послепродажного обслуживания.

Он также рассказал, что "уже сегодня в кабину заложена интеллектуальная поддержка экипажа, которая формирует подсказки летчику для наиболее эффективных действий в воздушном бою, в том числе в сложных ситуациях".

"Checkmate оборудован искусственным интеллектом, выполняющим роль "второго пилота". Он будет самостоятельно проводить диагностику всех систем самолета и помогать летчику в стремительно меняющейся боевой обстановке. Командир концентрируется на выдаче указаний, все операции машина выполняет автоматически", - рассказал Стрелец.

Он сообщил, что кабина истребителя оснащена уникальными панорамными сенсорными экранами, которые отражают состояние всех систем, а также предоставляют исчерпывающую информацию о маршруте, целях и угрозах.