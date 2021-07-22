Войти
ТАСС

Новый легкий истребитель получил систему логистической поддержки Matreshka

397
0
0
Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Checkmate оборудован искусственным интеллектом, выполняющим роль "второго пилота", сообщил главный конструктор легкого тактического самолета Михаил Стрелец

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новая автоматизированная система логистической поддержки Matreshka создана для нового легкого однодвигательного истребителя. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ Сухого, главный конструктор легкого тактического самолета (ЛТС) Михаил Стрелец.

"Легкий тактический самолет Checkmate - это действительно легкий в обслуживании самолет. Для истребителя создана новая автоматизированная система логистической поддержки Matreshka. С помощью новейших методов предиктивной аналитики система позволит отслеживать техническое состояние самолета в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла", - сказал Стрелец.

По его словам, это даст возможность спланировать профилактические и ремонтные работы, значительно снизить стоимость и повысить эффективность послепродажного обслуживания.

Он также рассказал, что "уже сегодня в кабину заложена интеллектуальная поддержка экипажа, которая формирует подсказки летчику для наиболее эффективных действий в воздушном бою, в том числе в сложных ситуациях".

"Checkmate оборудован искусственным интеллектом, выполняющим роль "второго пилота". Он будет самостоятельно проводить диагностику всех систем самолета и помогать летчику в стремительно меняющейся боевой обстановке. Командир концентрируется на выдаче указаний, все операции машина выполняет автоматически", - рассказал Стрелец.

Он сообщил, что кабина истребителя оснащена уникальными панорамными сенсорными экранами, которые отражают состояние всех систем, а также предоставляют исчерпывающую информацию о маршруте, целях и угрозах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Стрелец
Компании
Сухой ПАО
Проекты
AI
Похожие новости
01.02.2021
В России разработают экипировку "солдата будущего" четвертого поколения
18.07.2019
Как "учат воевать" морские вертолеты. Летчик-испытатель "Камова" о секретах мастерства
16.07.2019
Разведка с моря: корабельные ракеты направит искусственный интеллект
27.02.2019
Ростех ведет работу над экипировкой "Ратник" четвертого и последующих поколений
24.05.2017
На смену роботам
22.07.2016
МАИ - самолеты и планы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком