Войти
Российская газета

В ФСБ предложили признать закрытой часть оборонных и военных сведений

495
0
0
Источник изображения: rg.ru

ФСБ предлагает внести ряд оборонных и военных сведений, не относящихся к гостайне, но которые могут навредить интересам России, в список запрещенной для передачи иностранным государствам информации. Соответствующий проект приказа директора ФСБ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным государством... могут быть использованы против безопасности РФ", - говорится в проекте документа. Полный перечень состоит из 61 пункта и разбит на несколько разделов, в частности на военные сведения, не содержащие гостайну, и военно-производственные сведения, не содержащие гостайну.

Среди несекретных данных указываются сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки. Кроме того, информация о дислокации, численности и наименовании воинских частей а также о преступлениях в армии и о ее моральном состоянии.

Раздел военно-производственных сведений почти полностью посвящен защите информации об отечественной космической программе. В частности, согласно перечню к таким сведениям, не подпадающим под категорию гостайны, отнесены данные о целевых программах "Роскосмоса", сведения о финансовом состоянии космической корпорации и возможных проблемах. Кроме того, согласно проекту приказа, это касается и сведений о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры, а также планов по их разработке. Не должны попасть к иностранцам данные о новых технологиях, в том числе на новых физических принципах, сведения о развитии ядерной энергетики, включая создание межорбитальных буксиров.

Кроме того, в перечень внесены сведения о закупках и потребностях в закупках за рубежом высокотехнологичной продукции для создания космической техники, сведения о программах международного сотрудничества в области космической деятельности, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе. Сведения об экспорте и импорте космической техники, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе.

Лица, осуществляющие сбор такой информации, могут быть отнесены к иностранным агентам.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
14.12.2020
Рогозин заявил, что перспективные орбитальные системы смогут получать ядерную энергетику
14.08.2019
"Роскосмос" сообщил об утверждении стратегии развития ядерной энергетики в космосе
01.09.2016
"Роскосмос" нашел применение ядерным двигателям
24.11.2014
Время новых технологий
03.11.2009
Двигатель для нового космического корабля создаст центр им. Келдыша
24.12.2008
Ракета "Булава" самоликвидировалась в воздухе во время решающих испытаний
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком