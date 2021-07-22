Россия предостерегла США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе

Разработка в России гиперзвуковых ракет призвана, в том числе, отвечать на риски, созданные США и НАТО в сфере стратегической стабильности, и обеспечивать безопасность с учетом размещения систем противоракетной обороны поблизости от границ РФ. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прозвучавшее из Пентагона заявление о том, что новое российское гиперзвуковое оружие представляет угрозу, т.к. способно нести ядерный заряд.

"Если вы помните, президент неоднократно говорил, что, к сожалению, за последние десятилетия и даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности, - отметил Песков. - И, кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету. Это и создание позиционных районов ПРО, развертывание систем для запуска "антиракет" в Румынии и других странах в непосредственной близости к нашим границам. Это те установки, которые способны быть и средствами запуска ударных ракет. То есть все это шло на слом существующего паритета. Это требовало мер, которые были способны обезопасить Россию и которые гарантированно обеспечивали бы продолжение существующего паритета. То и было сделано".

Чуть ранее посольство РФ в США предостерегло Вашингтон от размещения гиперзвуковых ракет в Европе. Как отметила дипмиссия на своей странице в Twitter, их небольшое полетное время не даст России возможности долго принимать решение и "повысит вероятность непреднамеренного конфликта".

Поводом для таких дебатов стал очередной пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая скоро встанет на боевое дежурство. Ее серийные поставки в армию ожидаются в 2022 году. Успешные испытания "Циркона" вызвали негативную реакцию как среди представителей американских военных, так и экспертов. Пуски, которые прошли с борта российского фрегата "Адмирал Горшков", в Пентагоне назвали "дестабилизирующими обстановку".

Выступая на брифинге, официальный представитель военного ведомства США Джон Кирби сказал, что новые российские гиперзвуковые ракеты "могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск". Мотивировал он эти заявления тем, что российские гиперзвуковые ракеты способны нести ядерный заряд. В то время как американские разработки в этой области рассчитаны на обычное боевое снаряжение.

Военный эксперт Виктор Мураховский назвал это "разговором на публику", поскольку нет никаких технических препятствий сделать ядерную боевую часть для любой ракеты. Эксперт уверен: мы можем предъявить абсолютно такие же претензии к американцам, если они примут на вооружение свои гиперзвуковые ракеты.

Вопросы российского посольства о возможном размещении американских гиперзвуковых ракет в Европе, по мнению Мураховского, более чувствительные. Американцы вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности и могут спокойно размещать свои ракеты, в том числе и гиперзвуковые, в Европе.

Пока США сильно отстают от России в разработке гиперзвукового оружия. В планах Пентагона начать массовое производство таких ракет только в начале 30-х годов. "Однако очень преждевременно говорить о своих планах, не имея на руках даже готового прототипа", - убежден эксперт.

По его словам, американцы ведут несколько программ по созданию гиперзвуковых ракет, для Сухопутных войск, авиации и флота. Но пока о выходе на финальную стадию испытаний американцы не заявляли. Испытания планировались на весну-лето этого года, но они, по каким-то причинам, были сорваны и сдвинулись на более поздние сроки.

Говоря об испытаниях российского гиперзвука, Мураховский отметил, что все идет по плану и никаких проблем в ходе испытаний не возникает. "Если говорить о пуске "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков", то здесь целью было проверить самонаведение ракеты на конечном участке и стрельбу по наземным целям. Обязательно предстоят пуски по другим целям, в том числе крупным надводным, пуск на предельную максимальную дальность. Учитывая результаты других пусков, я практически уверен, что ракета пройдет программу госиспытаний и будет принята на вооружение", - подчеркнул эксперт.

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" может быть размещен на всех российских надводных кораблях и подводных лодках

Мураховский отметил, что "Циркон" может быть размещен на всех наших надводных кораблях и подводных лодках, которые оснащены комплексом "Калибр". Для этих целей создан универсальный стрельбовой комплекс, который может запускать такие типы ракет. Практически наверняка "Циркон" поступит на вооружение береговых противокорабельных комплексов. По словам эксперта, сейчас у нас комплексы "Бастион" оснащены ракетами "Оникс", и ничего не мешает постепенно туда ставить "Цирконы". Кроме того, не исключено, что гиперзвуковые ракеты станут средством наземного стратегического неядерного сдерживания, сказал Мураховский. Он подчеркнул, что сейчас ни у одной страны нет средств сдерживания российского гиперзвукового оружия, которое летит на огромных скоростях, при этом активно маневрирует в воздухе. Ракеты способны поражать наземные и морские цели в максимально короткое время.

Юрий Гаврилов, Александр Степанов