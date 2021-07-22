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ТАСС

Однодвигательный истребитель способен атаковать до шести целей одновременно

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Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Главный конструктор самолета Михаил Стрелец сообщил, что Checkmate может отслеживать до 30 воздушных целей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Легкий тактический истребитель Checkmate будет способен одновременно атаковать до шести целей.

Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС главный конструктор самолета Михаил Стрелец.

"Бортовое оборудование самолета со встроенным радаром с АФАР (активная фазированная антенная решетка) способно атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Если говорить о наземных и морских, то легкий тактический самолет может сопровождать две цели одновременно", - сказал он.

Согласно имеющейся информации, первый полет самолета запланирован на 2023 год, серийное производство планируется начать в 2026 году. За 15 лет планируется произвести 300 самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
Стрелец
Проекты
АФАР
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