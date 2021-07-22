Войти
Российская газета

Совершенный убийца: Состоялась презентация истребителя Checkmate

432
0
0

В Сети обнародовали видео впечатляющей презентации нового одномоторного российского истребителя.

На авиасалоне МАКС-2021 журналистам презентовали новый легкий одномоторный истребитель Checkmate. По словам разработчиков, самолет является лучшим в своем классе и обладает прорывными характеристиками. А они, действительно впечатляют.

Он может базироваться на высокогорных аэродромах и эксплуатироваться в любых климатических условиях. Истребитель обслуживается минимальным количеством персонала и для него не требуется специальное аэродромное оборудование, что позволяет сохранять высокий уровень боеготовности. Система искусственного интеллекта самостоятельно проводит диагностику и сообщает летчику о готовности к вылету. Также она выполняет функции второго пилота.

Истребитель оснащен современным двигателем с отклоняемым вектором тяги, имеет укороченную дистанцию взлета и посадки, может мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку. Малая радиолокационная заметность и продвинутый комплекс пассивного авиационного вооружения позволяет ему незаметно выходить на дистанцию для гарантированного уничтожения цели.

Благодаря радару с активной фазированной решеткой Checkmate способен одновременно атаковать до 6 целей даже в условиях сильных электронных помех. Даже в условиях численного превосходства противника он готов эффективно бороться за превосходство в воздухе. Ему под силу уничтожить самолеты пятого поколения, как в дальнем, так и ближнем воздушном бою. Причем уникальный комплекс РЭБ не даст врагу применить оружие.

Как пояснил после презентации глава ОАК Юрий Слюсарь, новый истребитель обладает самыми большими для своего класса внутрифюзеляжными отсеками, что позволяет ему разместить всю номенклатуру вооружения Су-57.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
AI
МАКС-20XX
Похожие новости
22.07.2021
В первый день работы МАКС-2021 состоялась презентация прототипа истребителя Checkmate компании "Сухой"
22.07.2021
Состоялась официальная презентация перспективного российского легкого истребителя ЛТС
21.07.2021
Размещение оружия внутри фюзеляжа истребителя Checkmate позволит ему использовать всю номенклатуру вооружения Су-57 - глава ОАК
21.07.2021
В «Ростехе» рассказали о характеристиках нового истребителя
21.07.2021
Путину показали модель нового тактического самолета в павильоне «Сухого»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком