Совершенный убийца: Состоялась презентация истребителя Checkmate

В Сети обнародовали видео впечатляющей презентации нового одномоторного российского истребителя.

На авиасалоне МАКС-2021 журналистам презентовали новый легкий одномоторный истребитель Checkmate. По словам разработчиков, самолет является лучшим в своем классе и обладает прорывными характеристиками. А они, действительно впечатляют.

Он может базироваться на высокогорных аэродромах и эксплуатироваться в любых климатических условиях. Истребитель обслуживается минимальным количеством персонала и для него не требуется специальное аэродромное оборудование, что позволяет сохранять высокий уровень боеготовности. Система искусственного интеллекта самостоятельно проводит диагностику и сообщает летчику о готовности к вылету. Также она выполняет функции второго пилота.

Истребитель оснащен современным двигателем с отклоняемым вектором тяги, имеет укороченную дистанцию взлета и посадки, может мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку. Малая радиолокационная заметность и продвинутый комплекс пассивного авиационного вооружения позволяет ему незаметно выходить на дистанцию для гарантированного уничтожения цели.

Благодаря радару с активной фазированной решеткой Checkmate способен одновременно атаковать до 6 целей даже в условиях сильных электронных помех. Даже в условиях численного превосходства противника он готов эффективно бороться за превосходство в воздухе. Ему под силу уничтожить самолеты пятого поколения, как в дальнем, так и ближнем воздушном бою. Причем уникальный комплекс РЭБ не даст врагу применить оружие.

Как пояснил после презентации глава ОАК Юрий Слюсарь, новый истребитель обладает самыми большими для своего класса внутрифюзеляжными отсеками, что позволяет ему разместить всю номенклатуру вооружения Су-57.

Олег Корякин