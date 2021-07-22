Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году

Первый полет выполнит машина, представленная на МАКС-2021

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Первый полет нового легкого однодвигательного истребителя Checkmate состоится в 2023 году. Об этом сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь на презентации самолета на авиасалоне МАКС-2021 во вторник.

"Самолет полетит в 2023 году", - сказал Слюсарь.

По его словам, перед этим необходимо провести работу для подготовки к полету, доукомплектовать и провести весь комплекс наземных испытаний.

Как, в свою очередь, сообщил заместитель главного конструктора Checkmate Алексей Булатов, первый полет выполнит машина, представленная на МАКС-2021. "Перед вами стоит образец - это не просто макет, это не просто демонстратор. Это самолет, который в воздух и поднимется. Необходимы, конечно, работы по подготовке его к полету. Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета", - добавил Булатов.

Премьера новейшего российского легкого тактического самолета, оснащенного одним двигателем, состоялась в первый день авиасалона МАКС-2021. О его разработке ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, эту работу ведет компания "Сухой". Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха планирует наладить серийное производство легкого тактического истребителя с одним двигателем в 2026 году.

"Через год будут закончены статические испытания легкого истребителя <...>. Серийно самолет будет предложен заказчику с 2026 года", - сказал он.

ОАК надеется, что новый легкий истребитель и его беспилотная версия заинтересует ВКС РФ. "Мы надеемся, что со стороны ВКС РФ интерес к этой платформе будет проявлен, <…> в том числе [к] его беспилотной версии", - сказал Слюсарь. Он подчеркнул, что самолет - инициативная разработка, и сейчас идут переговоры с военным ведомством как с потенциальным заказчиком.

В ближайшие 15 лет компания произведет 300 однодвигательных истребителей. "300 самолетов в бизнес-плане стоит. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшие 15 лет", - сказал Слюсарь.

Как пояснил глава ОАК, данная цифра обусловлена анализом рынка, который провела ОАК. "Когда я говорю цифру 300 - это является не просто нашей мечтой, это является тем индикативом, который был просчитан конкретно по странам, регионам. Заказчика мы глубоко исследовали. Цифры, которые мы называем, мы называем ответственно", - отметил он.

Вооружение Су-57

Все средства авиационного поражения самолета пятого поколения Су-57 можно разместить на новом легком однодвигательном истребителе, сообщил Слюсарь. По его словам, самолет создан на базе задела самолета Су-57. "Этого задела у нас по большому счету столько, что мы могли его использовать при создании версии однодвигательной", - сказал он.

"Тяговооруженность, действительно, уникальная в своем классе. Внутрифюзеляжное размещение, мы говорим о том, что это самые большие отсеки для самолетов такого типа, <…> что позволяет разместить всю номенклатуру авиационных средств поражения, которая используется на самолетах пятого поколения Су-57", - отметил Слюсарь.

Для Су-57 разработан ряд средств поражения, как для борьбы с воздушными, так и наземными целями. Вооружение может быть размещено во внутрефюзеляжном отсеке, а также на подкрыльевых узлах подвески. Для ближнего боя на Су-57 есть 30-миллиметровая автоматическая пушка.