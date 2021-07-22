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ТАСС

В ОАК объяснили смысл бортового номера нового одномоторного самолета

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Скрытый под брезентом российский истребитель
Скрытый под брезентом российский истребитель.
Источник изображения: © AP Photo, Ivan Novikov-Dvinsky

Цифры "75" являются счастливыми для ОКБ "Сухой" и перекликаются с названием истребителя пятого поколения Су-57, рассказал заместитель конструктора Checkmate Алексей Булатов

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха объяснила бортовой номер "75" нового легкого тактического истребителя.

Как сообщил во вторник журналистам после презентации на МАКС-2021 заместитель конструктора Checkmate Алексей Булатов, данные цифры исторически являются счастливыми для ОКБ "Сухой", кроме того перекликаются с названием истребителя пятого поколения Су-57.

"75 - это цифры счастливые для компании "Сухой" исторически. И самолет Су-35, и самолет Су-27, и самолет Су-117 - это все цифра 7. И, конечно, наш Су-57. Здесь мы считаем, что [новый самолет] будет дополнять Су-57 и, соответственно, это дополнение мы видим как распределение задач <… > и изменение цифр", - сказал он.

Перспективный истребитель планируется поднять в воздух в 2023 году, его серийный выпуск намечен на 2026 год.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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