Чемезов: при разработке истребителя Checkmate был использован суперкомпьютер

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. При разработке нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate был использован суперкомпьютер, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В создании машины активно используются суперкомпьютерные технологии. Это позволило значительно сократить время, а также стоимость разработки и испытаний", - сказал Чемезов.

Глава Ростеха уточнил, что Checkmate - это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. "Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме того, машина обладает огромным потенциалом для модернизации", - пояснил глава корпорации.

Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.