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РИА Новости

Чемезов: при разработке истребителя Checkmate был использован суперкомпьютер

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Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Checkmate на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. При разработке нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate был использован суперкомпьютер, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В создании машины активно используются суперкомпьютерные технологии. Это позволило значительно сократить время, а также стоимость разработки и испытаний", - сказал Чемезов.

Глава Ростеха уточнил, что Checkmate - это высокотехнологичная интеллектуальная авиационная платформа. "Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика. Кроме того, машина обладает огромным потенциалом для модернизации", - пояснил глава корпорации.

Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.

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Россия
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Компании
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Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
МАКС-20XX
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