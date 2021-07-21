Глава "Ростеха" Чемезов: название самолета Checkmate отражает его философию шахматной терминологией

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Легкий тактический истребитель (ЛТС) Checkmate - это легкая "конница", способная совершать неожиданные ходы и решать исход всей партии, пояснил название самолета в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Философия проекта нашла свое отражение в названии машины: Checkmate в переводе с английского языка означает "шах и мат". Пользуясь шахматной терминологией, ЛТС – это легкая "конница", легкая и маневренная, способная совершать неожиданные ходы и решать ход партии", - сказал Чемезов.

Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.