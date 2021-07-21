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РИА Новости

Глава "Ростеха" Чемезов: истребитель Checkmate сможет действовать в одной группе с беспилотниками

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый российский однодвигательный истребитель 5-го поколения Checkmate сможет действовать в одной группе с беспилотниками, сообщил в интервью РИА Новости на авиасалоне МАКС-2021 генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В ближайшем будущем самолет сможет выполнять групповые действия с пилотируемыми и беспилотными машинами, объединенными в одну систему. Беспилотные ведомые будут способны обмениваться информацией, мгновенно реагировать на меняющуюся боевую обстановку, автоматически распределять и выполнять задачи любой сложности", - рассказал Чемезов.

Он пояснил, что это значительно повысит всеракурсную осведомленность комплекса, расширит боевые возможности, позволит применять новые оперативно-тактические приемы.

"ЛТС Checkmate – боевая система будущего. На базе единой авиационной платформы возможно создание беспилотной версии машины", - добавил Чемезов.

Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.

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Россия
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ОАК
Ростех
Сухой ПАО
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Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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