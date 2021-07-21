На базе Checkmate может быть создан палубный истребитель, заявил конструктор

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. На базе новейшего российского легкого тактического истребителя Checkmate может быть создан палубный истребитель, сообщил журналистам заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов.

"Корабельная версия тоже рассматривается ... это будет отдельная тема, сегодня мы рассматриваем базовую версию", - сказал Булатов на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

Он уточнил, что помимо корабельной версии рассматривается создание двухместной и беспилотной.

По словам Булатова, именно модульная конструкция самолета позволит в будущем сделать Checkmate палубным истребителем.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.