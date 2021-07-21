"Шах и мат". Конструктор Стрелец: новый истребитель превзойдет все мировые аналоги

Главный конструктор ЛТС рассказывает об особенностях нового самолета Checkmate

В первый день работы авиасалона МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в состав госкорпорации "Ростех") провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate (в переводе с англ. - "Шах и мат"). Согласно озвученной информации, новейший боевой самолет включает в себя все самые передовые разработки, включая открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта.

Первый заместитель управляющего директора - директора ОКБ Сухого, главный конструктор ЛТС Михаил Стрелец в эксклюзивном интервью ТАСС на полях авиасалона в Жуковском рассказал о преимуществах новейшего российского истребителя перед зарубежными аналогами, роли искусственного интеллекта в работе самолета, а также о том, когда Checkmate совершит свой первый полет.

- Михаил Юрьевич, в чем основные особенности ЛТС Checkmate?

- ЛТС Checkmate - новый легкий тактический истребитель, разрабатываемый нами в инициативном порядке. Главные особенности проекта - уникальное сочетание летно-технических характеристик, боевых возможностей, малой заметности и стоимости летного часа. Самолет представляет собой универсальную адаптивную платформу с открытой архитектурой. Он может быть изготовлен в нескольких вариантах комплектации в соответствии с пожеланиями заказчика.

Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

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ЛТС Checkmate обладает уникальными для своего класса характеристиками. Например, у него самая большая для "легких" самолетов дальность полета и длительность барражирования при поиске цели или ожидании целеуказания, самая высокая грузоподъемность, а также лучшие характеристики бортового оборудования. Сегодня на рынок авиационной техники мы сможем предложить практически любую современную систему бортового оборудования

Новый самолет оснащен эргономичной кабиной, снабженной совершенным радиоэлектронным оборудованием с элементами искусственного интеллекта. Это позволяет значительно снизить нагрузку на пилота и сосредоточиться на уничтожении наземных и воздушных целей.

Кроме того, у ЛТС Checkmate самая низкая стоимость на рынке относительно самолетов близкого функционала. По своим техническим характеристикам он должен превзойти все существующие аналоги.

- Новый самолет - это модернизация или проект с нуля?

- ЛТС Checkmate спроектирован с использованием научно-технического задела, полученного при создании боевой машины пятого поколения Су-57, и с широким применением суперкомпьютерных технологий. Фактически он является первым российским самолетом, который был полностью просчитан цифровыми методами. Это существенно сократило срок разработки и технические риски в ходе испытаний.

Одновременно в машину заложены проверенные технические решения и предусмотрен высокий потенциал для модернизации. В совокупности с существующими нашими самолетами это позволит быстро создать гибкую боевую авиационную систему будущего и наиболее рационально, адаптивно отвечать на возникающие угрозы.

- Когда состоится первый полет нового самолета?

- Авиационный комплекс спроектирован, его характеристики подтверждены полным спектром виртуальных испытаний, в скором времени будут проведены прочностные статические испытания. Первый полет ЛТС Checkmate запланирован на 2023 год.

- Расскажите о послепродажном обслуживании этой машины.

- Надежность, удобство и простота обслуживания - одни из важнейших качеств современных авиационных комплексов. Самолет сконструирован таким образом, чтобы максимально упростить доступ персонала к системам без специального аэродромного оборудования. Истребитель оснащен встроенной вспомогательной силовой установкой.

Также благодаря искусственному интеллекту кабины предполетный контроль больше не требует присутствия человека. Эти решения позволят подготовить боевую машину к старту в короткий срок даже при отсутствии специальных средств, что, в свою очередь, скажется на боевой живучести всего парка.

ЛТС Checkmate - это действительно легкий в обслуживании самолет. Для истребителя создана новая автоматизированная система логистической поддержки Matreshka. С помощью новейших методов предиктивной аналитики система позволит отслеживать техническое состояние самолета в режиме реального времени на протяжении всего жизненного цикла. Это даст возможность спланировать профилактические и ремонтные работы, значительно снизить стоимость и повысить эффективность послепродажного обслуживания.

- Расскажите подробнее о системе интеллектуальной поддержки летчика.

- Мы следим за современными тенденциями, и уже сегодня в кабину заложена интеллектуальная поддержка экипажа, которая формирует подсказки летчику для наиболее эффективных действий в воздушном бою, в том числе в сложных ситуациях.

Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

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ЛТС Checkmate оборудован искусственным интеллектом, выполняющим роль "второго пилота". Он будет самостоятельно проводить диагностику всех систем самолета и помогать летчику в стремительно меняющейся боевой обстановке. Командир концентрируется на выдаче указаний, все операции машина выполняет автоматически

Кроме того, кабина истребителя оснащена уникальными панорамными сенсорными экранами, которые отражают состояние всех систем, а также предоставляют исчерпывающую информацию о маршруте, целях и угрозах.

- Чем уникален комплекс бортового оборудования (КБО) самолета?

- КБО пятого поколения, установленное на ЛТС Checkmate, - отдельная гордость разработчиков, это современная платформа с заделом на будущее. В его состав входят широкодиапазонные системы всеракурсного обзора, которые мгновенно предупредят летчика об угрозах.

Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Комплекс позволяет обмениваться информацией с другими боевыми единицами. КБО обладает высокими характеристиками помехозащищенности. Самолет оборудован интегрированным комплексом радиоэлектронного противодействия и обороны, который не позволит противнику обнаружить себя и применить вооружение.

-Какие грузы способен нести ЛТС Checkmate?

- У ЛТС Checkmate самый вместительный среди самолетов своего класса внутренний отсек вооружения, что позволяет применять широкий спектр авиационных средств поражения (АСП) в малозаметной конфигурации истребителя. Помимо классических ракет и бомб, в отсеках возможна установка дополнительных топливных баков, подвесных пушечных контейнеров, а также других грузов различного назначения. Благодаря вместительным отсекам и наличию внешних точек подвески на самолете реализуется рекордная для данного класса грузоподъемность - 7400 кг.

- Чем обеспечивается низкая в сравнении с другими самолетами стоимость летного часа?

- Низкая стоимость летного часа становится возможной благодаря совершенной аэродинамике, современному двигателю и бортовому оборудованию, а также минимизации затрат на обслуживание самолета. В сравнении с основным конкурентом - F-35 - ЛТС Checkmate получит в семь раз меньшую стоимость летного часа.

- Сколько целей одновременно может сопровождать и атаковать ЛТС Checkmate?​​​​​​​

- Бортовое оборудование самолета со встроенным радаром с АФАР (активная фазированная антенная решетка) способно атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Если говорить о наземных и морских, то ЛТС может сопровождать две цели одновременно.

- Можно ли установить на борт ЛТС Checkmate импортное оборудование?

- Самолет создан с открытой архитектурой, поэтому при желании заказчика на ЛТС Checkmate можно установить современное бортовое оборудование иностранного производства. Адаптивность авиационной платформы позволяет сконфигурировать истребитель таким образом, чтобы он полностью отвечал стоящим перед заказчиком задачам.

Легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

- В каких вариантах может быть создан самолет?

- В соответствии с пожеланиями заказчика новый истребитель может быть в двухместном, опционально-пилотируемом и беспилотном исполнении. ЛТС Checkmate был заложен как платформа с модульным модификационным потенциалом. Это реализуется за счет замены головной части фюзеляжа и адаптации систем на заводе-изготовителе.

- Планируется ли совместное применение ЛТС Checkmate с беспилотными летательными аппаратами?

- Как пилотируемые версии ЛТС Checkmate, так и его беспилотные модификации способны действовать в сетецентрической боевой системе, то есть работать в составе группы пилотируемых и беспилотных самолетов. Мы планируем проводить такие испытания.