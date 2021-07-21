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РИА Новости

Истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников

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Презентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый российский истребитель Checkmate сможет нести на борту группу беспилотников, следует из презентации Ростеха, представленной во время первого показа прототипа самолета на авиасалоне МАКС-2021.

В видеоролике госкорпорации Ростех была показана компьютерная графика с вариантом применения звена истребителей Checkmate. В ходе полета каждый истребитель выбросил из внутрифюзеляжных отсеков беспилотные летательные аппараты, выполненные в форм-факторе крылатых ракет. Дроны продолжили полет совместно с группой пилотируемых истребителей.

Как сообщал ранее РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, в настоящее время для Воздушно-космических сил РФ разрабатывается беспилотная система группового применения "Молния", которая будет включать малые беспилотные аппараты, сбрасываемые с различных самолетов-носителей.

Позднее сообщалось, что для Су-57 создается система управления группой беспилотников, которые он будет нести на внешней и внутренней подвеске.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

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