Возможное название Checkmate на внутреннем рынке Су-75

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate может получить имя Су-75 на российском рынке, сообщил журналистам во вторник заместитель главного конструктора самолёта Алексей Булатов.

"Цифра 75 на борту - это 57 наоборот. Это счастливая цифра ... это дополнение к этому самолету ... пока это номер, ему надо время", - сказал Булатов на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.