Глава ОАК Слюсарь: истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Российский легкий тактический истребитель Checkmate поднимется в воздух в 2023 году, это будет именно тот прототип, который выставлен на авиасалоне МАКС-2021, сообщил журналистам во вторник гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Самолет полетит в 2023 году. Это образец, это не просто макет, не просто демонстратор. Вот он в воздух и поднимется", - сказал Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС.

Он уточнил, что статические испытания завершат меньше чем через год.

"Проект рекордный ещё с точки зрения сроков - проекту всего чуть больше года, и только благодаря использованию, мы много об этом говорим, но на этот раз это действительно так, суперкомпьютерному моделированию, цифровым методом, а в дальнейшем виртуальным испытанием удается делать самолёты в такой короткий срок", - сказал Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

"Безусловно, сверхзвуковой беспилотный истребитель, на наш взгляд, вызовет интерес у потенциального заказчика, в том числе нашего родного ВКС", - сказал Слюсарь журналистам.

"Мы ведем переговоры в том числе с министерством обороны как с нашим потенциальным заказчиком", - сказал Слюсарь на презентации нового истребителя на авиасалоне МАКС-2021.

При этом он уточнил, что технического задания на новый самолет от военных у корпорации пока нет.

"Я надеюсь, что этот самолет как платформа со всеми своими модификациями вызовет интерес", - добавил Слюсарь.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.