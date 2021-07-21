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Известия.ru

Из ФНБ выделят более 200 млрд рублей на строительство самолетов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Более 200 млрд рублей будет выделено из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие три года на авансирование и начало строительства новых самолетов. Об этом 20 июля сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он заявил, что президент России Владимир Путин поддержал схему, при которой 60% на господдержку закупок в авиапроме будет выделяться из ФНБ, а 40% — из внебюджетных источников.

Общий объем закупаемой авиатехники составит 2,5 трлн рублей до 2030 года, добавил он.

Ранее в этот день, открывая Международный авиакосмический салон (МАКС) в Жуковском, Путин отметил, что авиация будет развиваться в направлении беспилотников, искусственного интеллекта и роботизированных комплексов.

Также он анонсировал выход на трассу новейшего российского самолета МС-21.

В Жуковском главе государства представили новый истребитель Checkmate. Денис Мантуров сообщил, что он будет готов в течение четырех лет. Его стоимость оценили в $25–30 млн, в отличие от зарубежных аналогов, которые стоят в два раза дороже, указал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

В корпорации «Ростех» отметили, что истребитель сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. Он также обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками.


Ранее в этот же день на авиасалоне директор филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олег Гуляев заявил, что в 2021 году планируется выпустить 23 самолета SSJ100, а в 2022 году — 18.

Корпорация также прорабатывает грузовые версии пассажирских SSJ100 и МС-21. Потенциальный интерес к таким самолетам проявляют «Почта России» и ряд частных эксплуатантов, ориентированных на интернет-торговлю.

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
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ИРКУТ НПК
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