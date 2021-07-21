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Известия.ru

Стало известно возможное название истребителя Checkmate на российском рынке

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate может получить имя Су-75 на рынке России. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил заместитель главного конструктора самолета Алексей Булатов на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021

«75 — это цифры счастливые для компании «Сухой» исторически. И самолет Су-35, и самолет Су-27, и самолет Су-117 — это все цифра 7. И, конечно, наш Су-57. Здесь мы считаем, что [новый самолет] будет дополнять Су-57 и, соответственно, это дополнение мы видим как распределение задач <… > и изменение цифр», — заявил журналистам Булатов на презентации воздушного судна.

По его словам, на базе представленного самолета может быть создан палубный истребитель.

«Корабельная версия тоже рассматривается <...> это будет отдельная тема, сегодня мы рассматриваем базовую версию», — добавил Булатов.

Он отметил, что помимо корабельной версии рассматривается создание двухместной и беспилотной.

Ранее в этот день глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что стоимость нового российского истребителя Checkmate составит $25–30 млн.

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, у России уже есть иностранный заказчик на новый истребитель.


В тот же день президент России Владимир Путин в ходе посещения МАКС-2021 осмотрел модель самолета в павильоне «Сухого». Как уточнили в «Ростехе», аналогов подобному самолету в России еще не было.

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