Безос словно: когда в космос полетят российские миллиардеры

Эксперты оценили шансы отечественных бизнесменов повторить путешествие основателя Amazon

В космосе на собственном корабле побывал еще один американский миллиардер — основатель Amazon Джефф Безос. Вернувшись на Землю после 10-минутного полета, богатейший человек планеты заявил, что его компания получила заказы на подобные частные путешествия на сумму в почти $100 млн. Аналитики считают, что подняться могут и акции корпорации Безоса, однако на большой рост рассчитывать всё же не стоит. При этом в ближайшие годы отправиться к звездам (или хотя бы в суборбитальный полет) смогут и российские бизнесмены, отмечают эксперты. Ускорить этот процесс, по их мнению, поможет выстраивание системы поддержки частных компаний, связанных с космосом.

Взлет и посадка

20 июля основатель Amazon Джефф Безос отправился в суборбитальный полет. Вместе с ним на борту корабля New Shepard находились брат бизнесмена Марк, 18-летний студент Оливье Деймен и 82-летняя Уолли Фанк, которая проходила космическую подготовку еще в прошлом веке, но так и не поучаствовала в экспедиции.

Корабль запустили со стартовой площадки Launch Site One на ранчо Безоса недалеко от Ван-Хорна в штате Техас. Полет продлился 10 минут и несколько секунд. Корабль поднялся на высоту более 100 км. Перед этим пассажиры прошли 14-часовую подготовку к полету.

В принадлежащей Безосу Blue Origin рассчитывают, что New Shepard выполнит еще два рейса в этом году. Один из них состоится в конце сентября или начале октября. В компании заявляли, что уже есть «надежный список клиентов для следующих полетов». Сам бизнесмен после приземления сообщил, что корпорация получила заказы на частные полеты на сумму в почти $100 млн.

Кроме того, после удачной космической экскурсии эксперты ожидают и роста акций компании Джеффа Безоса. Скорее всего, бумаги Amazon (акции Blue Origin не представлены на бирже) прибавят 0,5–1%, считает аналитик ФГ «Финам» Артемий Шамшуков. Хотя особенного влияния на акции ожидать не стоит, так как Amazon не участвует в развитии отдельной космической компании Blue Origin, добавил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов.

Миллиардер Джефф Безос Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Chuck Bigger

— Можно вспомнить опыт SpaceX и Tesla, но в той истории компании были взаимосвязаны, — пояснил он. — Похожей аналогии с Amazon и Blue Origin не наблюдается, но я не исключаю, что малое количество инвесторов всё же поддержат проект покупкой акций Amazon, без особого ажиотажа и резвого роста. Наиболее очевидным и более подвижным вариантом станут акции Virgin Galactic, где инвесторы могут среагировать на полет Брэнсона.

Речь о недавнем космическом путешествии другого американского миллиардера. Глава Virgin Galactic Ричард Брэнсон совершил полет в космос на своем корабле VSS Unity 11 июля. На следующее утро акции компании сначала выросли на 28,4% на торгах Санкт-Петербургской биржи, но к вечеру их цена опустилась до значений ниже $44, хотя до полета бумаги стоили дороже $50.В последующие дни котировки продолжили падение.

Некоторые специалисты склонны считать, что акции Amazon не поднимутся вовсе.

— Blue Origin — отдельная компания, с Amazon ее связывает только Джефф Безос. Даже если Blue Origin каким-то образом будет приносить прибыль Amazon в будущем, в масштабах бизнеса Amazon это капля в море, — отметил основатель инвестиционной компании Index Capital Антон Баринов. — Потом, Amazon сейчас находится на исторических максимумах, а рынок начинает корректироваться, так что котировки компании тоже могут упасть.

Поэтому спекуляции с акциями Amazon на этих новостях сейчас сродни эмоциональному полету в космос — риск высокий, заключил эксперт.

Экскурсии на МКС

Состоятельные россияне уже предпринимали попытки полететь в космос в качестве туристов, однако пока успехом они не увенчались.

— Владелец «Евроцемент групп» Филарет Гальчев в 2015 году был близок к тому, чтобы потратить несколько десятков миллионов долларов и слетать в космос, — напомнил член совета РАН по космосу,советник генерального директора АО «Успешные ракеты»Валентин Уваров. — Такая возможность появилась у него, когда неожиданно «освободила» кресло певица Сара Брайтман, которая должна была лететь к МКС в сентябре того года. В итоге у Гальчева тоже что-то пошло не так, и 2 сентября в качестве бортинженера пилотируемого корабля «СоюзТМА-18М» полетел космонавт из Казахстана Айдын Аимбетов.

Космонавт Айдын Аимбетов перед стартом космического корабля «Союз ТМА-18М» на МКС с космодрома Байконур Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

При этом в том, что таких попыток было немного, нет ничего удивительного, замечают специалисты.

— В космос готовы полететь очень богатые, здоровые и рисковые люди, поэтому рынок естественным образом ограничен, — отметил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. — Впрочем, со временем цена билета может снизиться.Ведь когда в космосе побывают уже десятки путешественников, это перестанет быть «эксклюзивом», а значит, перестанет интересовать состоятельных людей. Я знаю нескольких, которые уже купили билеты на полет в космос. Но полетят они на иностранных кораблях. «Роскосмос» пока предлагает полеты только на МКС, однако это иной уровень медицинской подготовки и гораздо более высокая цена.

Ничего личного

Есть шанс, что вскоре в космос на собственных кораблях полетят и российские миллиардеры, считает генеральный директор компании Success Rockets Олег Мансуров.

— Уже есть необходимое количество состоятельных людей, которые могут себе это позволить. Вопрос в создании такого предложения. Учитывая, что этот путь уже проходит не одна компания за рубежом, стоит ожидать появления частного игрока и в России, — сказал он. — Но скорее всего это произойдет уже после того, как появится один или несколько российских частных игроков в космической отрасли— не в пилотируемой космонавтике, а в других направлениях.

Далее, как предположил Олег Мансуров, эти компании перейдут к пилотируемым пускам как раз за счет инвестиций от богатых россиян.

Очевидцы наблюдают за запуском ракеты миллиардера Джеффа Безоса с тремя членами экипажа на борту Источник изображения: Фото: REUTERS/Thom Baur

— Аналитики 20 лет назад пришли к выводу, что небольшие космические предприятия, будучи гораздо более гибкими по сравнению с государственными ведомствами и гигантами типа Lockheed Martin или Boeing, могут генерировать и реализовывать весьма перспективные проекты,— рассказал Валентин Уваров. — Поэтому американское правительство в начале 2000-х взяло курс на поощрение предпринимателей вкладывать деньги в космическую деятельность.

Но пока людей, которые могли бы заниматься космическими технологиями себе во благо, а не в убыток, отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, среди российских бизнесменов не нашлось.

Ольга Коленцова