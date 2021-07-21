Руководство высоко оценило действия Росгвардии в ходе учений «Заслон-2021»

Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Виктор Стригунов наблюдал за ходом тактико-специального занятия в учебном центре «Новский» ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации в рамках оперативно-стратегического учения «ЗАСЛОН-2021».

Подразделения специального назначения Росгвардии отрабатывали действия при участии в специальной операции по нейтрализации (уничтожению) условной террористической группы. Военнослужащие центра специального назначения «Витязь» Росгвардии отработали действия по уничтожению условных террористов с применением артиллерии и авиации.

Согласно замыслу специальной операции на фоне созданной тактической обстановки первая группа вооруженных бандитов захватила одноэтажное домовладение, вторая — высотное здание. Для оказания помощи из близлежащего лесного массива к бандитам выдвинулось подкрепление.

Для определения точного местонахождения групп террористов и оперативного принятия решения в сложной и резко меняющейся обстановке спецназовцы применили беспилотный летательный аппарат мультикоптерного типа. Оператор обнаружил бандитов и передал их координаты руководителю спецоперации.

Две штурмовые группы спецназа Росгвардии с использованием бронещитов и специальных досмотровых средств и стеновизора осуществили последовательный досмотр здания, уничтожили террористов при оказании ими сопротивления. В ходе штурма один из военнослужащих получил условное ранение. На примере специального манекена с имитацией кровотечения пострадавшему была оказана первая помощь, затем осуществлена эвакуация «раненого».

Для проведения воздушной разведки, поиска и обнаружения противника и сопровождения специальной операции личный состав расчета БЛА произвел запуск беспилотного летательного аппарата. Набрав рабочую высоту, беспилотник вышел в район проведения специальной операции.

Вторая группа боевиков захватила многоэтажное здание. Личный состав группы специального назначения занял огневые позиции для обеспечения действий штурмовых групп. Снайперские пары заняли позиции для недопущения подхода к зданию дополнительных сил террористов.

Воздушно-поисковая группа спецназовцев высадилась на крышу высотного здания из вертолета с использованием каната. Затем, применяя альпинистское снаряжение, росгвардейцы приступили к штурму верхних этажей. Одновременно наземная группа росгвардейцев с применением бронетехники приблизилась к зданию со стороны дороги и приступила к штурму нижних этажей дома. В условиях ограниченной видимости спецназовцы использовали приборы и прицелы ночного видения. Оказывающие сопротивление террористы были уничтожены.

В целях блокирования подхода подкрепления к бандитам велось огневое поражение артиллерией. Для корректировки артиллерийского огня росгвардейцы осуществили парашютное десантирование из вертолета с высоты 1600 метров с задержкой в раскрытии парашюта 20 секунд. Используя парашютную систему специального назначения «Стайер», спецназовцы с оружием и грузовыми контейнерами приземлились на неподготовленную ограниченную площадку и приступили к выполнению поставленной задачи.

Старший снайперской пары доложил руководителю специальной операции о подходе превосходящих сил противника. Руководитель специальной операции дзапросил огонь авиации. После первого огневого поражения вертолетами авианаводчик скорректировал последующий удар, в ходе которого бандиты были полностью уничтожены.

После выполнения задачи штурмовая группа эвакуировалась из района проведения специальной операции на вертолете с использованием эвакуационного каната. Все условные террористы были уничтожены.

«Цель учения - проверить готовность подразделений Росгвардии к выполнению служебно-боевых задач в любых условиях обстановки и различных регионах, способность войск совершать марши на большие расстояния железнодорожным транспортом, авиационным и комбинированным способом. Более того, мы хотим проверить готовность к выполнению задач непосредственно в отрыве от пунктов постоянной дислокации, под единым замыслом под общим руководством директора Росгвардии, - подчеркнул Стригунов.

В период с 12 по 30 июля 2021 года, впервые с момента своего создания, Росгвардия проводит сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон — 2021».