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В Минобороны состоялась встреча по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Москве состоялась встреча Исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Л.Зербо с начальником Службы специального контроля – заместителем начальника 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации полковником Игорем Токаревым.

На встрече были подведены итоги сотрудничества ПК ОДВЗЯИ и Минобороны России (национальный орган по ДВЗЯИ) за восьмилетний период работы Л.Зербо на посту Исполсекретаря.

Руководитель международной организации отметил прогресс в создании и сертификации российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ), находящегося в ведении Минобороны России.  Подчеркнул, что доступность данных с российских станций выше средних показателей по МСМ и сопоставима с уровнем других государств ядерной «пятерки».

Также выразил глубокую благодарность представителям Минобороны России за всестороннюю поддержку деятельности ПК ОДВЗЯИ и за успешное сотрудничество по проблематике ДВЗЯИ.

В своем выступлении полковник Игорь Токарев подтвердил неизменную приверженность Российской Федерации к выполнению обязательств по Договору, готовность продолжать взаимодействие в таком же ключе и поблагодарил за совместную работу.

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