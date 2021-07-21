В Минобороны состоялась встреча по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

В Москве состоялась встреча Исполнительного секретаря Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Л.Зербо с начальником Службы специального контроля – заместителем начальника 12-го Главного управления Министерства обороны Российской Федерации полковником Игорем Токаревым.

На встрече были подведены итоги сотрудничества ПК ОДВЗЯИ и Минобороны России (национальный орган по ДВЗЯИ) за восьмилетний период работы Л.Зербо на посту Исполсекретаря.

Руководитель международной организации отметил прогресс в создании и сертификации российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ), находящегося в ведении Минобороны России. Подчеркнул, что доступность данных с российских станций выше средних показателей по МСМ и сопоставима с уровнем других государств ядерной «пятерки».

Также выразил глубокую благодарность представителям Минобороны России за всестороннюю поддержку деятельности ПК ОДВЗЯИ и за успешное сотрудничество по проблематике ДВЗЯИ.

В своем выступлении полковник Игорь Токарев подтвердил неизменную приверженность Российской Федерации к выполнению обязательств по Договору, готовность продолжать взаимодействие в таком же ключе и поблагодарил за совместную работу.