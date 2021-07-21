Войти
Военно-промышленный курьер

Экипажи МиГ-31БМ совершили более 50 дозаправок в воздухе

114
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) отработали дозаправку топливом в воздухе и выполнили более 50 контактов с конус-датчиком авиатанкера в ходе летно-тактического учения, стартовавшего в Восточной Сибири.

В ходе первого этапа учения летчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка, дислоцированного в Красноярском крае, отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78 в дневных и ночных условиях. Контакт с конус-датчиком авиатанкера осуществлялся на высоте от 2000 до 8000 метров. 

Экипажи перехватчиков выполнили парные подходы к заправщику на скорости около 600 км/ч, при этом дистанция между МиГ-31БМ и Ил-78 составляла до 10 метров. Кроме того, летчики истребительного авиационного полка ЦВО отработали сложнейший элемент летной подготовки – дозаправку топливом в воздухе в условиях ограниченной видимости, ночью, с использованием бортового осветительного оборудования. Экипажи совершили более 20 самолетовылетов, выполнив более 50 дозаправок, около 20 из которых ночью.

Второй этап летно-тактического учения пройдет на Южном Урале, где дозаправку отработают летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-78
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-24
Су-24М
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
02.06.2020
Летчики ЦВО выполнили ночную дозаправку в воздухе над Южным Уралом
17.01.2020
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2019 году
16.12.2014
Обретая небо
17.10.2014
ЦНТУ "Динамика" 25 лет
20.08.2014
Су-34: пополнение и боевая учеба
18.06.2014
Истребители-бомбардировщики Су-34 переброшены в Мурманскую область для участия в уникальном учении в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:37
  • 86
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 20.07 23:04
  • 904
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 22:44
  • 1
Корабль Северного флота РФ провел успешную испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" - Минобороны
  • 20.07 18:25
  • 62
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 20.07 16:28
  • 20
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 20.07 15:20
  • 58
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 20.07 14:49
  • 53
С-500 — убийца F-35: новая система или последователь С-400? (Haber7, Турция)
  • 20.07 14:40
  • 18
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 20.07 09:38
  • 58
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 20.07 07:16
  • 2
"Рособоронэкспорт" с начала года подписал контракты более чем на $5 млрд, 80% - на продукцию для ВВС и ПВО
  • 20.07 07:02
  • 8
Starship станет мощнее, и американские ВВС уже проявили к нему интерес. Как именно военные используют самую мощную ракету в истории?
  • 19.07 21:05
  • 1
Песков назвал естественным изучение статьи Путина в армии
  • 19.07 21:03
  • 1
В кольце врагов, в тисках чужой культуры
  • 19.07 18:57
  • 1
Бездушная «Армата», «Терминаторы» собирают в роты, «Орион» учат убивать
  • 19.07 18:54
  • 1
Polityka (Польша): неспокойное Черное море