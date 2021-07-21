Экипажи МиГ-31БМ совершили более 50 дозаправок в воздухе

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа (ЦВО) отработали дозаправку топливом в воздухе и выполнили более 50 контактов с конус-датчиком авиатанкера в ходе летно-тактического учения, стартовавшего в Восточной Сибири.

В ходе первого этапа учения летчики МиГ-31БМ истребительного авиационного полка, дислоцированного в Красноярском крае, отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78 в дневных и ночных условиях. Контакт с конус-датчиком авиатанкера осуществлялся на высоте от 2000 до 8000 метров.

Экипажи перехватчиков выполнили парные подходы к заправщику на скорости около 600 км/ч, при этом дистанция между МиГ-31БМ и Ил-78 составляла до 10 метров. Кроме того, летчики истребительного авиационного полка ЦВО отработали сложнейший элемент летной подготовки – дозаправку топливом в воздухе в условиях ограниченной видимости, ночью, с использованием бортового осветительного оборудования. Экипажи совершили более 20 самолетовылетов, выполнив более 50 дозаправок, около 20 из которых ночью.

Второй этап летно-тактического учения пройдет на Южном Урале, где дозаправку отработают летчики истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР.