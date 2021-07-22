Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Его разработка началась более 20 лет назад ...

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Его разработка началась более 20 лет назад на основе дублера модуля "Заря" - ФГБ-2. Дата запуска модуля неоднократно переносилась, в связи с чем потребовалась модернизация некоторых его элементов. Об устройстве модуля, его расположении в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) и новых возможностях - в инфографике ТАСС.