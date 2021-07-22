Войти
ТАСС

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"

456
0
+1

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Его разработка началась более 20 лет назад ...

Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. Его разработка началась более 20 лет назад на основе дублера модуля "Заря" - ФГБ-2. Дата запуска модуля неоднократно переносилась, в связи с чем потребовалась модернизация некоторых его элементов. Об устройстве модуля, его расположении в составе российского сегмента Международной космической станции (МКС) и новых возможностях - в инфографике ТАСС.


Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука".
Источник: ТАСС
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
МКС
Похожие новости
22.07.2021
Россия запустила к МКС модуль «Наука»
11.03.2021
Россия и США пока не договорились об обмене местами в кораблях для полетов к МКС
23.12.2020
Глава "Роскосмоса" ожидает усиления антироссийских санкций при Байдене
02.06.2020
Fox News (США): Америка снова стала страной, осуществляющей полеты в космос
01.06.2020
Директор NASA: Рогозин поздравил США с запуском пилотируемого корабля к МКС
23.12.2015
Технологии «Звездных войн»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.07 11:20
  • 2
В России ответили на заявление Украины о «списанном у двоечника» новом истребителе
  • 22.07 11:17
  • 88
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 22.07 11:15
  • 224
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 22.07 10:56
  • 114
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 22.07 10:19
  • 1
«МиГ» представил концепты новых боевых самолетов
  • 22.07 09:13
  • 911
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.07 09:08
  • 2
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
  • 22.07 06:00
  • 7
Читатели «Дейли мейл» о генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ России: они там, что, на угле плавают?
  • 22.07 05:55
  • 1
Глава ФСВТС: Россия вывела на мировой рынок новейший военно-транспортный самолет Ил-112ВЭ
  • 22.07 05:53
  • 1
Россия отправила Индии коммерческое предложение по поставке 21 МиГ-29
  • 22.07 05:45
  • 1
Глава ФСВТС рассказал о методах борьбы с санкциями на рынке оружия
  • 22.07 05:43
  • 1
Минобороны Украины сообщило о переброске военных к российской границе в районе Крыма
  • 22.07 05:42
  • 1
Защита по-польски
  • 22.07 05:37
  • 64
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 22.07 04:40
  • 28
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком