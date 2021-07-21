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ТАСС

Чемезов назвал цену нового однодвигательного истребителя

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Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава Ростеха сообщил, что цена составит от $25 млн до $30 млн

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Новейший российский легкий истребитель, оснащенный одним двигателем, будет стоить от $25 млн до $30 млн. Об этом заявил во вторник журналистам глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Это легкий истребитель пятого поколения. Аналоги такие у нас в мире существуют. Это и F-35, и Gripen, и Rafale. Только мы поставили перед собой задачу поставить очень дешевый и эффективный самолет. У нас будет цена, надеюсь, где-то от $25 до $30 млн, а у них - от $60 до $90 млн", - сказал он на авиасалоне МАКС-2021.

По словам Чемезова, новый российский легкий истребитель сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, а его дальность составит около 3 тыс. км.

"Скорость нового легкого истребителя составит 1,9 тыс. км в час, дальность - около 3 тыс. км", - сказал Чемезов. Полезная нагрузка самолета составит более 7 тонн.

Чем отличается новая машина

Чемезов сообщил, что новый российский легкий истребитель получит на вооружение в том числе управляемые и неуправляемые ракеты, а также авиационные бомбы.

"Наша машина отличается тем, что есть возможность максимальное количество полезного груза взять - более 7 тонн она может нести. Это и различные виды вооружения - ракеты, управляемые ракеты, авиабомбы, и стрелковое вооружение - пушка будет установлена", - сказал он.

Чемезов ожидает, что новый российский легкий истребитель сможет встать в строй в 2026-2027 годах.

"В 2026-2027 году", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос, когда "встанет на крыло" новый самолет.

О разработке новейшего российского легкого тактического самолета (ЛТС), оснащенного одним двигателем, ТАСС в мае сообщил источник в авиастроительной отрасли, эту работу ведет компания "Сухой". Как отмечалось, новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью. Позднее пресс-служба Ростеха сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021, однако тип самолета не раскрывался. Сегодня вечером на авиасалоне пройдет презентация самолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
F-35
Gripen NG
Rafale
Компании
ОАК
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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