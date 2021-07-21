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Известия.ru

Первым новый российский истребитель получит иностранное государство

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Россия имеет якорного заказчика на новый легкий истребитель Checkmate из числа иностранных ВВС. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.

«Уже есть (заказчик из иностранных ВВС. — Ред.), для него и делаем», — приводит слова Борисова «Интерфакс».

В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил агентству, что Минобороны России также станет заказчиком нового истребителя.

Он подчеркнул, что самолет является инициативной разработкой компании «Иркут» (входит в «Ростех»), однако в госкорпорации предусматривают поставки не только иностранным, но и российским военным.

Ранее в этот день модель данного самолета представили президенту России Владимиру Путину.

Отмечалось, что первый полет истребителя запланирован на 2023 год, а в 2026 году ожидается постройка установочной партии.

В пресс-службе «Ростеха» рассказали, что новый российский истребитель обладает малой радиолокационной заметностью и высокими летно-техническими характеристиками, проект получил название «ЛТС Checkmate».


В подмосковном Жуковском 20 июля открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.

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