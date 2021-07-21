В Китае запустили первый в мире поезд на магнитной подушке, сообщает 20 июля государственное информагентство Xinhua.

Уточняется, что скорость поезда может достигать 600 км/ч и в настоящее время он является самым быстрым наземным транспортным средством в мире.

Новую транспортную систему презентовали в городе Циндао, восточнокитайской провинции Шаньдун.

По данным China Railway Rolling Stock Corporation, модель поезда была самостоятельно разработана Китаем, что стало последним научно-техническим достижением страны в области железнодорожного транспорта.

Магнитная подушка, которая является главной особенностью поезда, позволит не касаться поверхности рельса при движении и снизить шум, передает «Газета.ру».

В мае корпорация «Московский институт теплотехники» (входит в «Роскосмос») сообщила, что покажет свой макет поезда на магнитной подушке в августе.

Как заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов, поезд на магнитной подушке, созданный корпорацией, сможет функционировать и в беспилотном режиме.

Технология магнитно-левитационного принципа движения поезда станет первой в России, подчеркнул Соломонов.