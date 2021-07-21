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Известия.ru

Российский самолет «Байкал» оснастят электродвигателем

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Источник изображения: Фото: wikipedia.org/@Vitaly V. Kuzmin

Самолет «Байкал», который должен сменить Ан-2 «кукурузник», планируется дооснастить электродвигателем. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.

«Планируем дооснастить [самолет «Байкал»] электродвигателем», — заявил журналистам Мантуров.

Министр добавил, что поставки самолета должны начаться в 2023 году.

11 февраля вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что самолеты «Байкал» станут основными в авиапарке новой дальневосточной авиакомпании.

В декабре 2020 года исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что одной из ключевых проблем самолета Ан-2 является то, что он использует в качестве топлива авиационный бензин. Готовящийся же ему на смену «Байкал» работает на авиационном керосине, отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России в 2021 году должен быть готов опытный образец «Байкала» — нового пассажирского самолета на девять мест, который призван заменить устаревший самолет Ан-2.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
МАКС-20XX
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