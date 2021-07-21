Российский самолет «Байкал» оснастят электродвигателем

Самолет «Байкал», который должен сменить Ан-2 «кукурузник», планируется дооснастить электродвигателем. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском.

«Планируем дооснастить [самолет «Байкал»] электродвигателем», — заявил журналистам Мантуров.

Министр добавил, что поставки самолета должны начаться в 2023 году.

11 февраля вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил, что самолеты «Байкал» станут основными в авиапарке новой дальневосточной авиакомпании.

В декабре 2020 года исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что одной из ключевых проблем самолета Ан-2 является то, что он использует в качестве топлива авиационный бензин. Готовящийся же ему на смену «Байкал» работает на авиационном керосине, отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России в 2021 году должен быть готов опытный образец «Байкала» — нового пассажирского самолета на девять мест, который призван заменить устаревший самолет Ан-2.