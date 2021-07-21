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Cottonmouth или LAV-II: КМП США выбирает нового «разведчика»

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Источник изображения: warspot.ru

Корпус морской пехоты США приближается к финалу программы Advanced reconnaissance vehicle (усовершенствованная разведывательная машина) или ARV. Вчера, 19 июля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что с компаниями Textron и General Dynamics подписаны контракты на создание прототипов боевых машин.

В рамках подписанных контрактов компании Textron Systems и General Dynamics Land Systems к началу 2023 года предоставят КМП США неназванное количество прототипов для полного цикла испытаний. Планируется, что тестирование новых машин займёт шесть месяцев, и уже к концу 2023 года с победителем тендера будет подписан контракт на серийное производство новых бронетранспортёров.

Cottonmouth от Textron Systems

Источник изображения: armyrecognition.com

«ARV C4/UAS будет использовать эффективное сочетание систем разведки, наблюдения, обнаружения целей и C4 для идентификации и связи. Эти системы позволят ARV служить центром пилотируемой/беспилотной команды и предоставить возможности многодоменной мобильной разведки нового поколения», — сообщили в пресс-службе КМП США.

LAV-II от General Dynamics Land Systems

Источник изображения: armyrecognition.com

Ранее сообщалось, что КМП США подписали контракт с корпорацией Science Applications International (SAIC) на разработку передовой разведывательно-боевой машины. Тогда сообщалось, что ключевые задачи ARV — сбор и передача разведданных с поля боя, при этом машина должна будет нести пушку «среднего калибра», оснащаться ПТРК и «дронами-камикадзе», иметь средства для борьбы с воздушными целями, оснащаться активной системой защиты и перевозить десант.

В КМП США указывали, что SAIC является одним из подрядчиков в рамках программы ARV. Задача этой корпорации — создать боевую машину, технологии которой будут существенно опережать все современные разработки по ветронике (электронике транспортных средств). На поле боя машина должна стать чем-то вроде F-35 для ВВС США. Будет ли прототип от SAIC участвовать в финальном отборе, не сообщается.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
General Dynamics
SAIC
Textron
Проекты
Piranha
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