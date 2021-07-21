«Иркут» планирует выпустить 23 самолета SSJ100 в 2021 году

В 2021 году планируется выпустить 23 самолета SSJ100, а в 2022 году — 18 таких лайнеров. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил директор филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олег Гуляев в ходе авиасалона МАКС-2021.

«В этом году 23 новых самолета, они уже сегодня расписаны по слотам. В следующем году у нас в планах 18 новых самолетов», — заявил Гуляев, отвечая на вопрос журналистов о плане производства самолетов SSJ100.

Кроме того, он рассказал, что корпорация «Иркут» прорабатывает грузовые версии пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21.

«Рассматриваем [разработку грузовых версии самолетов], эта работа уже ведется. Мы сейчас ведем проработку концептуальных решений по выпуску грузовой версии, и не только этот вопрос рассматривается в отношении самолета Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21», — отметил глава компании.

Потенциальный интерес к таким воздушным судам проявляют «Почта России» и ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю, заключил Гуляев.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что новейший российский самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу.

Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный самолет, способный летать на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров.

Среднемагистральный самолет МС-21 обладает вместимостью 169 пассажиров. В мае 2018 года второй летный образец успешно совершил первое летное испытание с аэродрома Иркутского авиазавода.

В подмосковном Жуковском 20 июля открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.