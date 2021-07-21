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Известия.ru

Путин с мороженым понаблюдал за полетами на МАКС

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин наблюдал за полетами воздушных средств на Международном авиационно-космическом салоне с трибуны с мороженым и биноклем.


Вместе с главой государства угощение для себя взяли члены делегации президента.

«Денис, ты заплатил?» — спросил у главы Минпромторга Дениса Манутрова вице-премьер Юрий Борисов.

После этого член правительства сказал несколько фраз Путину и взял мороженое.

После проведения МАКС-2019 продавщица мороженого Екатерина Сафронова рассказала, как президент дважды сделал у нее покупку — в 2017 и 2019 году. По ее словам, уже не первый год она работает на авиасалоне не только продавцом, но и менеджером по организации торговли. При этом повторную встречу с главой государства она назвала «просто совпадением».

Кроме того, в 2019 году Путин угостил мороженым гостя авиасалона — турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

В подмосковном Жуковском 20 июля открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.

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