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Интерфакс-АВН

ОАК работает над созданием грузовых версий SSJ100 и МС-21

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Источник изображения: topwar.ru

Жуковский (Московская обл.). 20 июля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") работает над созданием грузовых версий пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21, сообщил директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ОАК) Олег Гуляев.

"Мы сейчас ведем проработку концептуальных решений по выпуску грузовой версии ("Суперджета" - ИФ). И этот вопрос рассматривается не только в отношении самолета Sukhoi Superjet, но и в отношении МС-21", - сказал Гуляев журналистам на авиасалоне МАКС-2021.

"Если говорить о самолете Sukhoi Superjet, при окончательном принятии решения на основании тех бизнес планов, той бизнес модели, которые мы сегодня представляем нашему акционеру, разработка, выпуск документации и сертификация этого самолета произойдет в течение двух лет", - добавил Гуляев.

Сроки создания грузового МС-21 он не уточнил.

Среди интересантов таких самолетов он назвал "Почту России" и "ряд частных эксплуатантов, которые ориентированы на интернет-торговлю".

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Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
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