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РИА Новости

Холдинг "Вертолеты России" впервые представил беспилотник вертолетного типа БАС-200 на МАКС-2021

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Беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга "Вертолеты России", представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Беспилотный вертолет БАС-200 производства холдинга "Вертолеты России", представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые представил на международном авиасалоне МАКС-2021 беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200, он станет первым в истории беспилотным участником летной программы авиасалона, сообщает пресс-служба холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России"... впервые представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 свой новый проект БАС-200 – беспилотный летательный аппарат вертолетного типа. Данная машина станет первым в истории беспилотным участником летной программы авиасалона", - говорится в сообщении.

Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 килограмм. Он может развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограмм. БАС-200 способен выполнять полеты продолжительностью до 4 часов на высотах до 3900 метров. На авиасалоне также представлен наземный комплекс управления, обеспечивающий связь с беспилотником на дальности до 100 километров. Длина аппарата – 3,9 метра, высота – 1,2 метра.

БАС-200 может применяться для широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.

Развитием проекта БАС-200 и проведением летных испытаний беспилотника занимается Национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России".

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Ростех
Проекты
БПЛА
МАКС-20XX
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