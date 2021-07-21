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Российская газета

В Бресте началась активная подготовка к "Снайперскому рубежу" АрМИ-2021

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БЕЛТА
БЕЛТА.

В четвертый раз примут лучших снайперов специальных подразделений из двадцати стран на брестском полигоне, сообщили во вторник в военном ведомстве Беларуси, напомнив, что в предыдущие годы белорусские мастера меткой стрельбы трижды завоевывали "золото".

Подготовка к международному конкурсу "Снайперский рубеж" АрМИ-2021 началась на полигоне еще в начале июня. "А до этого проходил отбор военнослужащих в соединениях и воинских частях сил специальных операций Вооруженных Сил", - пояснили в Министерстве обороны.

Комментируя предстоящие состязания, тренер белорусской команды подполковник Артем Павлов подчеркнул, что, прежде всего, в этом году полностью изменен формат проведения конкурса. А одна из его главных особенностей, по словам тренера, - новое мишенное оборудование отечественного производства, которому нет аналогов в мире. Все мишени, уточнил он, - "металлические со стрелковым комплексом "Блик". Он позволяет объективно оценивать стрелков и мгновенно обозначать попадание пули в мишень".

Конкурс максимально адаптирован и к тактике действий снайперов в современных вооруженных конфликтах. Например, корректировка огня в снайперской паре, пояснил подполковник, когда один снайпер обнаруживает объекты, дает целеуказания, а другой их поражает. Или упражнение "баллистическое окно", когда снайпер ведет стрельбу через узкий проем в стене.

Еще одной особенностью предстоящих состязаний Павлов назвал использование тепловизионных прицелов для ночной стрельбы. Кстати, белорусские бойцы будут поражать мишени из снайперских винтовок ORSIS T-5000. А в упражнении "взаимодействие" будут применяться пистолеты Макарова.

Победители и призеры, пояснили в министерстве, определятся в ходе трех этапов: индивидуального, парного и командного. Снайперская дуэль и снайперская эстафета пройдут вне зачета.


Юрий Сизов

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Страны
Белоруссия
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Промтехнологии ГК
Проекты
АРМИ-20XX
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