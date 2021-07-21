Истребитель Checkmate впервые в России спроектировали под конкретную цену

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл - РИА Новости. Новый российский однодвигательный истребитель Checkmate стал первым отечественным боевым самолетом, который проектируется под заданную стоимость продажи заказчикам, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021.

"Проектирование под заданную стоимость, минимальная стоимость эксплуатации", - указывается в презентации самолета.

Сегодня президенту РФ Владимиру Путину на МАКСе показали новый российский военный истребитель - легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой".

ЛТС "Сухой" - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.