Президенту Путину на МАКС-2021 рассказали об открытой архитектуре нового истребителя "Сухой"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый легкий тактический однодвигательный истребитель "Сухой" может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным, рассказали президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации самолета на авиасалоне МАКС.

"Так называемая открытая архитектура реализована, которая позволяет без переделки самолета либо беспилотный, либо двухместный самолет делать", - сообщил Путину один из сопровождавших его специалистов.

Как уточнил другой участник презентации, двухместная версия машины возможна за счет небольших преобразований в носовой части самолета.

"Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций, и можно сосредоточиться на основных задачах", - добавил он.

ЛТС "Сухой" - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.