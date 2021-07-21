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РИА Новости

Президенту Путину на МАКС-2021 рассказали об открытой архитектуре нового истребителя "Сухой"

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на выставке Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Источник изображения: © РИА Новости / РИА Новости

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый легкий тактический однодвигательный истребитель "Сухой" может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным, рассказали президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации самолета на авиасалоне МАКС.

"Так называемая открытая архитектура реализована, которая позволяет без переделки самолета либо беспилотный, либо двухместный самолет делать", - сообщил Путину один из сопровождавших его специалистов.

Как уточнил другой участник презентации, двухместная версия машины возможна за счет небольших преобразований в носовой части самолета.

"Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций, и можно сосредоточиться на основных задачах", - добавил он.

ЛТС "Сухой" - это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.

МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Сухой ПАО
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
AI
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX
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