Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники

Белорусские производители представили на авиасалоне МАКС-2021 беспилотные авиационные комплексы различного назначения.

"Беспилотник "Кондор" создан для тренировки боевых расчетов зенитно-ракетных комплексов подразделений ПВО. Установленная на нем радиотехническая аппаратура определяет местоположение ЗРК, характеристики излучаемых им сигналов и передает информацию в режиме реального времени", - сообщил "РГ" представитель 558-го авиационного ремонтного завода из города Барановичи.

Размах крыла беспилотника - шесть метров, длина - четыре метра. Крейсерская скорость полета на высоте 2400 метров - 110 километров в час. Аппарат может находиться в воздухе до трех часов.

Ударный беспилотный комплекс "Ловчий" предназначен для поиска и поражения стационарных и малоподвижных наземных объектов. Аппарат имеет длину около четырех метров, размах крыла - семь метров. Крейсерская скорость 120 километров в час. Продолжительность полета - до 6,5 часов. Высота в режиме атаки от 300 до 3000 метров. Боевой радиус действия - 70 километров.

На авиасалоне также были презентованы беспилотники "Москит", "Чекан", "Бекард".

Николай Грищенко