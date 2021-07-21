БАС-200 "Вертолетов России" станет первым в истории беспилотником в летной программе авиасалона МАКС

ЦАМТО, 20 июля. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) впервые представил на МАКС-2021 свой новый проект БАС-200 – беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.

Данная машина станет первым в истории беспилотным участником летной программы авиасалона, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".

Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 кг. Он может развивать скорость до 160 км/ч и нести коммерческую нагрузку массой до 50 кг. БАС-200 способен выполнять полеты продолжительностью до 4 часов на высотах до 3900 м. На авиасалоне также представлен наземный комплекс управления, обеспечивающий связь с беспилотником на дальности до 100 км. Длина аппарата – 3,9 м, высота – 1,2 м.

БАС-200 может применяться для выполнения широкого спектра авиационных работ: мониторинга местности, доставки грузов, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ.

Развитием проекта БАС-200 и проведением летных испытаний беспилотника занимается Национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России".