На МАКС-2021 состоялась презентация нового истребителя компании "Сухой"

ЦАМТО, 20 июля. Новый легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate компании "Сухой" может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным.
Об этом, как передает "РИА Новости", рассказали президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации самолета на авиасалоне МАКС-2021.
"Реализована так называемая открытая архитектура, которая позволяет трансформировать базовый одноместный самолет в беспилотную, либо двухместную версию", – сообщил В.Путину один из сопровождавших его специалистов.
Как уточнил другой участник презентации, двухместная версия машины возможна за счет небольших преобразований в носовой части самолета.
"Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций, и можно сосредоточиться на основных задачах", – добавил он.
Первые поставки новых российских однодвигательных истребителей Checkmate заказчикам планируются через 5,5 лет, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021.
ЛТС "Сухой" – это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщил "РИА Новости" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.