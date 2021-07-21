На МАКС-2021 состоялась презентация нового истребителя компании "Сухой"

Доставленный на аэродром АО "Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова" в Жуковском закрытый брезентом полноразмерный макет (или первый опытно-экспериментальный образец?) российского перспективного легкого однодвигательного истребителя пятого поколения, разрабатываемого ПАО "Компания "Сухой" (в составе АО "Объединенная авиастроительная корпорация"), по, предположительно, программе ЛТС ("Легкий тактический самолет"), 15.07.2021.

ЦАМТО, 20 июля. Новый легкий тактический однодвигательный истребитель Checkmate компании "Сухой" может быть не только одноместным, но и двухместным или беспилотным.

Об этом, как передает "РИА Новости", рассказали президенту РФ Владимиру Путину в ходе презентации самолета на авиасалоне МАКС-2021.

"Реализована так называемая открытая архитектура, которая позволяет трансформировать базовый одноместный самолет в беспилотную, либо двухместную версию", – сообщил В.Путину один из сопровождавших его специалистов.

Как уточнил другой участник презентации, двухместная версия машины возможна за счет небольших преобразований в носовой части самолета.

"Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций, и можно сосредоточиться на основных задачах", – добавил он.

Первые поставки новых российских однодвигательных истребителей Checkmate заказчикам планируются через 5,5 лет, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021.

ЛТС "Сухой" – это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщил "РИА Новости" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.