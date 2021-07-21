Рогозин с оптимизмом смотрит на перспективу поставки в США ракетных двигателей

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС - РФ и США далеко продвинулись в переговорах о поставке Вашингтону российских ракетных двигателей РД-181М, сообщил "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Маловероятна ситуация, что мы обращаемся в правительство России за разрешением на экспортные поставки, не имея надежды и перспективы выйти на контракт", - сказал Рогозин на авиасалоне МАКС-2021.

"Российские двигатели по-прежнему востребованы США", - сказал глава госкорпорации.

Он отметил, что РФ предлагает американским партнерам современную, надежную технику.

Правительство США одобрило заключение контракта между НПО "Энергомаш" (входит в состав госкорпорации "Роскосмоса") и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС", сообщил ранее руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко. "А значит будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими "сердцами", - сообщил Устименко в Telegram.

19 июля в госкорпорации сообщили, что новый двигатель РД-181М представляет собой модернизированную версию РД-181. Там отметили, что переговоры между РФ и США на заключение контракта позволят, несмотря на существующие санкции, продолжить взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в области ракетного двигателестроения.

В пятницу на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства об одобрении переговоров между "НПО Энергомаш" и американской компанией "Орбитал Сайенсиз ЛЛС" о заключении контракта по использованию жидкостного ракетного двигателя РД-181М в ракете-носителе Antares.

Согласно документу, заключение контракта возможно в случае урегулирования между "Роскосмосом" и Минобороны РФ вопросов, связанных с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, разработки согласованных с американской компанией мер по охране российских технологий, а также получения от американской стороны гарантий, что ракеты-носители Antares с двигателями не будут использоваться для запуска полезных нагрузок военного назначения.

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сказал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.