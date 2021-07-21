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ЦАМТО

ВМС Канады приняли второй корабль арктической зоны AOPS

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Головной новый арктический патрульный корабль AOPV 430 Harry DeWolf ВМС Канады
Головной новый арктический патрульный корабль AOPV 430 Harry DeWolf ВМС Канады.
Источник изображения: вооруженные силы Канады

ЦАМТО, 20 июля. Правительство Канады объявило о состоявшейся 15 июля передаче ВМС страны нового прибрежного патрульного корабля арктической зоны (Arctic and Offshore Patrol Vessels – AOPS) (AOPV 431) "Маргарет Брук" класса "Гарри ДеВольф", построенного компанией Irving Shipbuilding Inc.

(AOPV 431) "Маргарет Брук" является вторым из шести кораблей AOPS, которые будут поставлены ВМС Канады. Как планируется, в ближайшее время судно останется на предприятии CFB Halifax для завершения приемочных мероприятий и окончательной подготовки. Ожидается, что церемония крещения корабля состоится в ближайшие месяцы, а официальная церемония принятия на вооружение – осенью 2022 года.

Как сообщал ЦАМТО, 16 января 2015 года правительство Канады по итогам тендера в рамках реализации "Национальной стратегии судостроения" подписало с компанией Irving Shipbuilding Inc контракт общей стоимостью 3,5 млрд. кан. долл. (2,56 млрд. долл. США) на строительство для ВМС страны пяти патрульных кораблей арктической зоны с опционом на строительство шестого корабля. Опцион к контракту был реализован в ноябре 2018 года.

Корабли класса "Гарри ДеВольф" специально разработаны для патрулирования самых северных регионов Канады и должны стать ядром усиленного присутствия ВС страны в арктическом регионе. Корабли смогут применяться в условиях однолетнего льда толщиной до 120 см.

Строительство головного судна серии "Гарри ДеВольф" началось в сентябре 2015 года. Корабль был передан ВМС Канады 30 июля 2020 года и официально принят на вооружение 26 июня 2021 года.

Второе судно, (AOPV 431) "Маргарет Брук", было спущено на воду в ноябре 2019 года. В настоящее время Irving Shipbuilding осуществляет постройку еще трех кораблей серии, (AOPV 432) "Макс Бернэйс", (AOPV 433) "Уильям Холл", (AOPV 434) "Фредерик Ролетт". Закладка киля "Уильям Холл" состоялась в феврале. Резка стали для постройки "Фредерик Ролетт" началась 20 мая 2021 года. Как ожидается, спуск на воду "Макс Бернэйс" состоится в конце текущего года. Планируется, что постройка шестого корабля начнется в 2022 году, а заказчику он будет передан в 2023 году.

Прибрежный патрульный корабль арктической зоны предназначен для расширения возможностей ВМС Канады по выполнению задач в Канадском Арктическом архипелаге. Он будет использоваться для ведения разведки и наблюдения, защиты суверенитета и территориальной целостности страны, патрулирования территориальных вод, а также контроля обстановки в исключительной экономической зоне Канады, поддержки международных операций. Кроме того, корабли серии могут применяться для выполнения вспомогательных задач, включая оказание гуманитарной помощи, поисково-спасательные операции, оказание помощи потерпевшим в стихийных бедствиях, доставку грузов

Длина корабля класса "Гарри ДеВольф" составляет 103 м, максимальная ширина – 19 м, водоизмещение – 6440 т. Корабль развивает максимальную скорость 17 узлов, дальность плавания – 6800 морских миль на скорости 14 узлов, автономность – 120 суток, экипаж – 65 человек. На борту могут разместиться до 20 человек десанта. Судно оборудовано площадкой и ангаром для вертолета CH-148 "Циклон". На борту размещена 8,5-метровая скоростная шлюпка. В качестве вооружения планируется использовать 25-мм дистанционно управляемую АУ Mk.38 Mod-2, 12,7-мм пулеметы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Продукция
CH-148 Cyclone
Проекты
2020-й год
Арктика
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