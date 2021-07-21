Президенту Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин осмотрел новый военный истребитель от конструкторского бюро "Сухой" и другие образцы авиационной техники, представленные на открывшемся сегодня салоне МАКС-2021, передает корреспондент РИА Новости.

Новейшая боевая машина — главная интрига выставки. Позже ее представят широкой публике. По информации на сайте проекта, до премьеры осталось меньше трех часов.

Во время презентации президенту рассказали, что предполагается наличие трех вариантов — одноместный, двухместный и беспилотный. Двухместная версия возможна за счет небольших преобразований в носовой части.

"Реализованы алгоритмы интеллектуальной поддержки на основе искусственного интеллекта, которые разгружают летчиков от рутинных операций и позволяют сосредоточиться на основных задачах", — добавил сопровождавший главу государства специалист.

К этому моменту также известно, что это будет первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. По данным источников агентства, его взлетная масса — не больше 18 тонн, а скорость превысит два Маха.

Как рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, самолет имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и сниженную радиолокационную заметность.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.