Появилось видео из салона самолета МС-21−300

У нового российского среднемагистрального самолета МС-21-300 самый широкий салон в классе однопроходных самолетов. Корреспондент «Известий» запечатлел на видео салон авиалайнера.

Лайнер представили в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в Жуковском 20 июля.

«Просторный салон. Вот кабина пилотов. Кстати, кабина пилотов МС-21−300 тоже коснулась импортозамещения. Обшивку, даже материал для кресел, тоже меняли с импортных на отечественные», — рассказал журналист.

По его словам, всего в самолете заменили с импортных на российские 54 детали, среди которых и гидравлика, и рули.

Крылья самолета должны были создать из композитных материалов, но российский производители еще в 2018 году попали под американские санкции и не смогли закупать комплектующие за рубежом. В итоге к налаживанию производства подключились сразу несколько отечественных предприятий.

В июле этого года полностью российское композитное крыло МС-21-300 было состыковано с фезюляжем самолета.

Ранее во вторник в ходе посещения авиакосмического салона МАКС-2021 президент России Владимир Путин рассказал, что самолет МС-21 вскоре выйдет на трассу. По его словам, представленные на авиасалоне образцы техники показывают большой потенциал развития отечественной авиации.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14. В мае премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что аналогов МС-21 у конкурентов России в ближайшее время не будет.