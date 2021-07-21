Путин оценил перспективы развития авиационной отрасли

Беспилотники, роботизированные комплексы, искусственный интеллект — это те направления, по которым далее будет развиваться авиация. Об этом заявил во вторник, 20 июля, президент РФ Владимир Путин, открывая Международный авиакосмический салон (МАКС) в Жуковском.

«МАКС устремлен в будущее. А будущее — за беспилотными летательными аппаратами и роботизированными комплексами, применением в авиации искусственного интеллекта», — сказал глава государства.

Ранее в этот день Путин заявил, что РФ готова к сотрудничеству в области авиации и космонавтики со всеми заинтересованными странами. Как он обратил внимание, представленные на МАКС модели наглядно демонстрируют, что у российской авиации есть большой потенциал для развития.

По словам президента России, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На авиасалоне впервые была представлена его модификация с отечественным двигателем ПД-14. За ним последуют региональный ИЛ-114-300, легкий многоцелевой самолет «Байкал», а также новые вертолеты.

В ходе президентского показа в первый день МАКС-2021 зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.