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Известия.ru

В «Ростехе» рассказали о характеристиках нового истребителя

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ЛТС Checkmate
ЛТС Checkmate.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Никольский

Новый российский истребитель пятого поколения обладает малой радиолокационной заметностью и высокими летно-техническими характеристиками, проект получил название ЛТС Checkmate. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе «Ростеха».


Ранее в этот же день модель нового легкого тактического однодвигательного самолета представили президенту России Владимиру Путину в ходе Международного авиационно-космического салона – 2021.

«ЛТС — легкий однодвигательный истребитель пятого поколения, аналогов которому в России еще не было. Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения», — отметили в госкорпорации.

В «Ростехе» уточнили, что самолет способен развивать сверхзвуковую скорость, а в его работе широко применяются суперкомпьютерные технологии.

О достоинствах самолета Путину также рассказал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Он подчеркнул, что ЛТС — это многофункциональная платформа нового поколения, которую отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности», — добавили в госкорпорации.

В ходе презентации самолета также было отмечено, что максимальная боевая нагрузка истребителя составит 7,4 тыс. кг, а скорость — до двух скоростей звука.

Путин, открывая Международный авиакосмический салон (МАКС) в Жуковском отметил, что авиация будет развиваться в направлении беспилотников, искусственного интеллекта и роботизированных комплексов.


В подмосковном Жуковском 20 июля открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.

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