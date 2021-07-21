Путину показали модель нового тактического самолета в павильоне «Сухого»

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Международного авиационно-космического салона осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета в павильоне «Сухого». Модель истребителя во вторник, 20 июля, представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

В ходе презентации Слюсарь рассказал президенту о высоких технических характеристиках машины. Самолет от его предшественников отличают варианты «адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности».

Как уточнили в «Ростехе», легкий истребитель назван Checkmate, аналогов подобному самолету в России еще не было.

«Он сочетает в себе инновационные решения и технологии, включая поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения», — отметили в госкорпорации.

Новый истребитель пятого поколения обладает малой заметностью и высокими летно-техническими характеристиками.

Российского лидера сопровождают вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин.

Ранее во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту на МАКС-2021 представят одномоторный истребитель 5-го поколения. 19 июля «Ростех» в видеоролике показал контуры принципиально нового истребителя.

Путин, открывая Международный авиакосмический салон (МАКС) в Жуковском отметил, что авиация будет развиваться в направлении беспилотников, искусственного интеллекта и роботизированных комплексов.

Известно, что самолет способен развивать сверхзвуковую скорость и обладает малой радиолокационной заметностью.

В подмосковном Жуковском 20 июля открылся Международный авиакосмический салон МАКС-2021. В ходе президентского показа в первый день зрители смогут увидеть полеты вертолетов Ка-226 и Ми-171, истребителей Су-57 и МиГ-35 и опытного пассажирского самолета МС-21-310. Также зрители увидят одиночный пилотаж учебно-тренировочного самолета Як-152, истребителей пятого поколения Су-57 и поколения 4++ МиГ-35, а также пассажирских Ил-114 и SSJ-100.