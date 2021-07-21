Do Rzeczy (Польша): несвятая стратегия святой России

Комментируя, а точнее, критикуя, новую стратегию нацбезопасности РФ, автор отмечает, что в ней повышается значение силы как инструмента достижения геополитических целей. Ничего принципиально нового в стратегии он не видит, однако важен ее контекст. Власть старается консолидировать общество, но вернуться к идее «святой Руси» ей будет сложно.

В начале июля президент Путин подписал новую стратегию национальной безопасности Российской Федерации. Этот документ, хотя он не имеет обязательного характера, указывает направление, в котором в ближайшие пять лет будет двигаться Россия. Основной угрозой в стратегии называются страны Запада, а главным инструментом для преодоления международных споров - сила.

Старая-новая стратегия

В стратегии перечисляются девять важнейших приоритетов национальной безопасности, однако, следует внимательнее взглянуть на аспект, имеющий ключевое значение для простых поляков, то есть на оборонную сферу.

Отчетливо заметный во внешней политике России антизападный курс становится более жестким. Указывается, что именно Запад выступает главным источником угроз для РФ, причем их военный характер подчеркивается четче, чем в предыдущих стратегиях. Речь идет в первую очередь о наращивании военного потенциала США и НАТО у границ и планах использования против них серьезных сил, в том числе ядерного оружия. Россия, как говорится в документе, подвергается "силовому давлению" и сталкивается с попытками помешать реализации ее национальных интересов, при этом Америка и Альянс занимаются дестабилизацией ситуации в мире и обращаются к недружественным действиям, в том числе военного характера.

Россия, разумеется, сохраняет за собой право адекватным образом на это реагировать, в частности, повышая значение силы как инструмента, позволяющего достигать геополитических целей. Не дипломатия, а именно сила призвана гарантировать стране безопасность, и российские власти заявляют о возможности ее использовать как симметрично, так и ассиметрично, в том числе в случае обращения других государств к политическим или экономическим санкциям.

Стратегия не задает вооруженным силам РФ новых наступательных целей, но армию планируется укреплять и модернизировать. В оборонной промышленности упор делается на сохранение технологической независимости и способность продолжать инновационное развитие. Как армия, так и общество должны обрести способность функционировать в условиях военного конфликта. Большое внимание в документе уделяется обретению независимости от международного сообщества, в том числе в области снабжения продовольствием и энергией.

Ценности под угрозой

Указывая на основной источник опасности, стратегия также объясняет, что следует защищать. Как пишут ее авторы, "человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов". Вестернизация, по их словам, угрожает российской культуре, духовным традициям и устойчивости морального фундамента общества, из чего следует, что россияне, в отличие от жителей Запада, ценности не утратили. Защищать их предлагается, в частности, посредством верного воспитания молодежи и ментальной милитаризации общества, которое должно быть готово к грядущим конфликтам.

Стратегия в ответ на проблемы

В документе прямо говорится, что Россия испытывает экономические трудности, а в обществе возрастает потребность в улучшении качества жизни, обеспечении социальной справедливости и усилении борьбы с коррупцией. Силой, создающей безопасное пространство, в котором могут быть реализованы чаяния граждан, должно выступить государство. Новая стратегия не вносит изменений в ту линию российской политики, которая была намечена в предыдущих стратегиях, следует, однако, обратить внимание на контекст ее появления, складывающийся из событий на международной арене и в самой России, тем более что документ обрисовывает планы Кремля на следующие годы.

Бороться, но за что?

После масштабных по российским меркам протестных выступлений в защиту Алексея Навального, которые вспыхнули в начале этого года, власть старается консолидировать общество вокруг себя, разумеется, настраивая его против инспирируемых извне "бунтовщиков" и апеллируя к российским традициям и ценностям. Собственно, не известно каким, помимо победы над Третьим рейхом: российское общество довольно свободно относится к религии, а традиции в нем были искоренены при коммунистической власти. Возвращение к идее "святой Руси", скорее, не принесет ожидаемого результата, хотя образ России, окруженной покушающимися на ее добродетели заграничными врагами, находит в обществе отклик. Пока российские власти могут чувствовать себя спокойно, но в конечном итоге ключевыми факторами окажутся материальное положение граждан, которое продолжает ухудшаться, и способность властей наладить работу государственного аппарата, на что рассчитывать, пожалуй, не приходится.

Скорее всего, в итоге еще больше матерей будет приходить на Парад Победы с детскими колясками, оформленными, как танки, в школах появится больше военных классов, а в Ютуб - новых роликов, показывающих, как шестилетние дети на время собирают автомат Калашникова. То есть мы увидим то, что в Советском Союзе называли "военно-патриотическим воспитанием молодежи".

Перехватывая инициативу

Российские власти, как обычно в ситуации, когда они не могут преодолеть проблемы, постараются перехватить инициативу. Россия, по всей видимости, станет еще более агрессивной на международной арене. Строительство "Северного потока - 2" близится к завершению. Можно ожидать, что россияне постараются добиться возможности пользоваться газопроводом в полном масштабе, обращаясь к любым средствам и не считаясь с сопротивлением так называемого Люблинского треугольника и негативным отношением к проекту США.

Россия получит возможность в том числе силовыми методами разрешить конфликт с Украиной, не оглядываясь на туманные угрозы введения санкций, немецкие гарантии сохранения транзита газа через украинскую территорию или расплывчатые обещания отказаться от поставок в случае использования газопровода в политических целях.

Путин уже сейчас в своей статье, размещенной на официальном сайте президента РФ, указывает, что Украина - это неотъемлемая часть русского пространства, а шансы на развитие и суверенитет у нее будут лишь в союзе с Россией. Он предупреждает, что украинская государственность пострадает, если Киев станет угрозой для Москвы или инструментом в чужих руках.

В Белоруссии оппозиционные протесты фактически подавлены, а Путин и Лукашенко ведут переговоры, так что процесс интеграции России и Белоруссии, в том числе в военной сфере, будет продолжаться. Не имеет значения, появятся ли на белорусской территории российские базы, получит ли Россия контроль над системой воздушной обороны, поставив белорусам С-400: белорусская граница в любом случае станет местом непосредственного соприкосновения НАТО и РФ, при этом перевес будет на стороне второй.

В свою очередь, появление в стратегии в качестве одного из приоритетов развития отношений с Китаем заставляет задуматься о перспективах предпринимаемых администрацией Джо Байдена попыток нормализовать отношения с Россией и ее возможных действиях в случае конфликта Вашингтон - Пекин.

Новый железный занавес?

Для Польши все это означает в первую очередь то, что она становится в полном смысле этого слова граничным государством НАТО, как Западная Германия во время холодной войны. Как и тогда, нам следует быть готовыми к полномасштабному нападению, хотя его вероятность сейчас мала. Увеличится, однако, количество военных провокаций, причем не только в воздушном пространстве, но и в Балтийском море, где Россия укрепляет ВМФ. Москва также наверняка будет пытаться расшатать сплоченность Альянса или даже предпримет точечную атаку на одного из его слабых членов, проверяя реакцию остальных. Атака не обязательно будет иметь военный характер, ярким примером таких действий служит идущая сейчас переброска нелегальных мигрантов из Белоруссии в Литву. Кроме того, можно ожидать, что Путин будет чаще говорить о "выбивании зубов" тем, кто хочет что-то от России "откусить", а осмелевший от этого Лукашенко - снова грозить "дать Польше по морде".

Нам остается заниматься укреплением собственного оборонного потенциала и сплочением стран нашего региона, в том числе не входящих в НАТО. Важно также инициировать шаги, направленные на укрепление солидарности членов Альянса, в том числе принимать участие в проводимых союзниками военных операциях, даже если те не нацелены непосредственно на защиту польских интересов. Помимо этого необходимо продолжить размещать на нашей территории союзнические силы и технические базы, реагируя на аналогичные действия со стороны РФ. Хочешь мира - готовься к войне.

Гжегож Янишевский (Grzegorz Janiszewski)