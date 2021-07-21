"Универсальная система". Военный эксперт оценил возможности С-500

В России испытали новейшую зенитную ракетную систему С-500 – проведены испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал испытания.
Министерство обороны России провело испытательные стрельбы новейшей ракетной зенитной системы С-500 "Прометей".
Испытания проходили на полигоне Капустин Яр. ЗРС С-500 выполнила стрельбы по скоростной баллистической цели, подтвердив тактико-технические характеристики и высокую надежность российской ПВО.
"После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", – говорится в сообщении Минобороны.
В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал испытания.
Он также объяснил поставку первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.