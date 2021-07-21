"Универсальная система". Военный эксперт оценил возможности С-500

В России испытали новейшую зенитную ракетную систему С-500 – проведены испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал испытания.

Министерство обороны России провело испытательные стрельбы новейшей ракетной зенитной системы С-500 "Прометей".

Испытания проходили на полигоне Капустин Яр. ЗРС С-500 выполнила стрельбы по скоростной баллистической цели, подтвердив тактико-технические характеристики и высокую надежность российской ПВО.

"После завершения полного цикла испытаний планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", – говорится в сообщении Минобороны.

В эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал испытания.

"С-500 – это система, которая по многим характеристикам превосходит все имеющиеся аналоги в мире, прежде всего американские. Эта система универсальная, она работает как противовоздушная и как противоракетная. Может работать по аэромобильным целям (самолетам и так далее), а также по баллистическим целям (по ракетам). Если брать совокупность всех характеристик этой системы, то другой такой в мире нет", – сказал Иван Коновалов.

Он также объяснил поставку первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

"Дело в том, что этот район всегда был предметом особой озабоченности и всегда прикрывался серьезными силами противовоздушной, противоракетной обороны. По договору, который разрушили американцы, именно здесь был развернут район противоракетной обороны. Поэтому неудивительно, что суперсовременный комплекс С-500 в первую очередь будет поставлен на боевое дежурство именно туда. Это логично", – сказал военный эксперт.