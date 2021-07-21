Путин отметил важность проведения МАКС-2021 в форматах онлайн и офлайн

Президент поблагодарил организаторов и участников форума за "масштабную работу"

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что совмещение на авиакосмическом салоне МАКС-2021 мероприятий с прямым общением и виртуальных экспозиций открывает новые возможности для презентации достижений в области авиации.

"Подлинных лидеров во все времена отличает способность воспринимать вызовы как новые возможности. Важно, что организаторы юбилейного авиасалона смогли совместить прямое общение и работу на стационарных стендах с видеомостами и виртуальными экспозициями. Все это открывает новые перспективы для презентации достижений в авиации и авиастроении, для новых контактов и интересных дискуссий", - сказал Путин, выступая на открытии МАКС во вторник.

Международный авиакосмический салон в полной мере отвечает международному статусу, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, добавил глава государства.

"Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу. В общей сложности - непосредственно или дистанционно - на его площадках работают свыше 250 иностранных компаний из более чем 50 стран мира", - сказал Путин.

Он также поблагодарил организаторов и участников форума за "масштабную работу". "Впереди несколько дней насыщенной деловой программы, научных симпозиумов, демонстрации новинок, выступлений лучших пилотажных групп. Хочу пожелать нам успехов", - добавил президент.

Авиационный и религиозный праздник

Глава государства отдельно обратил внимание, что во вторник отмечается один из главных религиозных мусульманских праздников - Курбан-байрам. По словам Путина, этот праздник отмечают значительное число граждан России, мусульман.

"Хочу отметить, что примерно 15-20% мусульман работает в авиации и в авиационной промышленности. В субъектах Российской Федерации с преимущественным проживанием мусульманского населения функционируют наши крупнейшие и ведущие компании, работающие в области двигателестроения и авиастроения. Среди пилотов, среди авиаторов тоже много людей, которые отмечают сегодня двойной праздник. Пользуясь случаем, хочу всех их поздравить с этим", - заключил президент.