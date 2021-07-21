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Российская газета

Испытания С-500 "Прометей" практически завершены

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Источник изображения: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Задачей тестовых стрельб системы ПРО С-500 "Прометей" была проверка стартового комплекса и ракеты. Радиолокационная часть системы испытана и принята госкомиссией еще в прошлом году, рассказал "МК" военный эксперт Сергей Хатылев, с 2007-2009 годах руководивший зенитными ракетными войсками ПВО Москвы.

- Можно считать, что испытания завершились. В самое ближайшее время - думаю, за два-три месяца, - подготовят документы и С-500 примут на вооружение. Ну а дальше пойдет по накатанной: войска получат технику, проведут начальные стрельбы на полигоне Капустин Яр, затем постановка на опытно-боевое либо сразу на боевое дежурство. Скорее всего, до конца года все завершится, - предположил Хатылев.

Минобороны РФ сообщило, что в ходе тестовых стрельб была успешно сбита скоростная баллистическая цель. Это основная задача С-500 - перехват баллистических ракет малой и средней дальности, а также ракет межконтинентального класса. В российской системе ПРО "Прометей" займет нишу между стратегическим комплексом обороны Москвы А-135 "Амур" и войсковыми зенитными системами типа С-400 "Триумф".

Первый комплект С-500 поступит в объединение ПВО-ПРО в Подмосковье.


Антон Валагин

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А-135
С-400 Триумф
С-500
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