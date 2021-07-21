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WarSpot

Американцы повторно «взорвали» свой авианосец

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Новейший американский авианосец доказывает свою боеготовность. Вчера, 19 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что ВМС США провели второй этап испытаний Full Ship Shock Trials (FSST) для корабля USS Gerald R. Ford.

«Второй этап испытаний планировался на 1 июля, но технические проблемы с испытательным оборудованием на борту одного из вспомогательных судов помешали этому. Второй подрыв состоялся 16 июля. Несмотря на задержку, испытания идут в рамках ранее обозначенного графика», — сообщили в пресс-службе ВМС США.

Каждый из повторных подводных взрывов испытаний FSST проводиться всё ближе к кораблю

Источник изображения: defensenews.com

Американские ВМС испытывают свои корабли на прочность взрывом. Для этих целей разработана программа FSST (Full Scale Shock Trials), согласно которой корабль подвергается серии из трёх взрывов. По замыслу авторов тестирования, это должно подтвердить, что корабль готов к боевым действиям и сможет «выжить», попав под ракетный или бомбовый удар. На расстоянии менее 100 м от корабля под водой подрывается 4,5 т взрывчатого вещества (точная методика тестирования FSST засекречена). После подрыва заряда специальная команда собирает данные с сотен датчиков, закреплённых в разных точках корабля, и определяет уровень повреждений.

Изначально командование ВМС США предлагало подвергнуть «шок-тесту» John F. Kennedy — второй авианосец типа Gerald R. Ford. По мнению военных, такое решение позволило бы ускорить развёртывание корабля и усилить возможности флота. Но позже от этой идеи отказались. По неофициальной версии, одной из причин такого решения является разработка Китаем новых противокорабельных ракет DF-21D.

USS Gerald R. Ford является первым в серии из десяти кораблей одноимённого типа. Новые авианосцы заменят на вооружении корабли типа Nimitz, которые находятся в эксплуатации с 1975 года. Gerald R. Ford — третье поколение атомных авианосцев, несущее боевую службу в составе ВМС США. Первым из них стал тип Enterprise, но из-за высокой стоимости корабля программа была ограничена единственным экземпляром, который нёс службу с 1962 по 2012 год (всего планировалась постройка шести авианосцев).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
CVN-79
DF-21
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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